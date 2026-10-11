WTA Peking: Zheng schreibt mit Finalsieg gegen Andreeva Geschichte

Quinwen Zheng hat als erste chinesische Spielerin das WTA-Tour-1000-Turnier in Peking gewonnen. Zheng besiegte Mirra Andreeva mit 7:5 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2026, 15:49 Uhr

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© Getty Images Quinwen Zhang hat den Titel in Peking geholt

Was für eine Turnierwoche für Quinwen Zheng in Peking 2026! Die Olympiasiegerin von Paris besiegte im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers Mirra Andreeva mit 7:5 und 6:4. Und schaffte damit etwas, was etwa Li Na nie gelungen ist: nämlich ein Heimsieg. Umso bemerkenswerter ist der Triumph von Zheng ja insofern, als dass sie nur mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war.

Für Zheng war es der sechste Titel auf der WTA-Tour überhaupt, der erste seit Tokio im Herbst 2024. Gegen Andreeva musste sie im ersten Durchgang zwei Satzbälle abwehren, im zweiten Satz war es erneut ein spätes Break, das ihr den Titel bescherte.

Andreeva mit neuem Karriere-Hoch

Mit diesem Erfolg wird Quinwen Zheng in den WTA-Charts schon wieder auf Position 23 vorstoßen. Und Mirra Andreeva wird am morgigen Montag erstmals in ihrer Karriere auf Rang drei geführt werden, hinter Elena Rybakina und Aryna Sabalenka.

Im Doppel-Finale hatte es davor eine kleine Überraschung gegeben: Denn Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani gewann gegen die favorisierten Katerina Siniakova und Zhang Shuai. UNd das erstaunlich deutlich mit 6:1 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Peking