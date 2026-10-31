WTA Tokio: Fernandez und Shnaider treffen sich zum Lefty-Finale

Mit Lelyah Fernandez und Diana Shnaider bestreiten morgen zwei Linkshänderinnen das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 08:35 Uhr

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© Getty Images Leylah Fernandez spielt morgen in Tokio um den Titel

Zweites Endspiel in Folge für Leylah Fernandez. Die Kanadierin hat ja schon vor sieben Tagen das Finale eines 500ers erreicht, musste sich in Ningbo aber Elena Rybakina geschlagen geben. Gegen eben die wäre Fernandez nun auch in Tokio im Viertelfinale dran gewesen. Aber Rybakina zog zurück, mit dem Einzug unter die letzten acht hatte die Kasachin nämlich schon fixiert, dass sie am Ende der Saisonale Nummer eins der Welt sein wird.

Fernandez nutzte die Chance, gewann nach ihrem freien Tag gegen Kamilla Rakhimova mit 7:5 und 6:3. Und trifft im morgigen Titelmatch auf eine weitere Linkshänderin.

Denn Diana Shnaider setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Mia Pohankova mit 6:4 und 7:6 (7) durch. Pohankova hatte zuvor ja die Lokalfavoritin Naomi Osaka aus dem Turnier geworfen.