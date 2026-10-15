WTA Wuhan: Swiatek und Svitolina lassen nichts anbrennen

Iga Świątek und Elina Svitolina haben am sehr geschäftigen Achtelflnal-Donnerstag in Wuhan ihre Klasse ausspielen können und die Runde der letzten acht erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 16:06 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina steht in Wuhan unter den letzten acht

Alle acht Partien der Runde der letzten 16 an einem Tag? Aber ja! Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan hat man das genau so geplant und auch durchgezogen. Und der sehr geschäftige Donnerstag ging mit einer kleinen Überraschung los, denn Diana Shnaider konnte sich gegen Karolina Muchova mit 7:5 und 6:3 durchsetzen.

Die Matches von Elina Svitolina und Iga Swiatek verliefen dagegen nach Papierform: Svitolina gewann gegen Hanyu Guo sicher mit 6:1 und 6:4, Swiatek besiegte Ashlyn Krueger mit exakt demselben Ergebnis.

Ein weiteres Lebenszeichen hat Jelena Ostapenko von sich gegeben, die gestern ja Jessica Pegula aus dem Tableau gekegelt hat. Ostapenko besiegte Leylah Fernandez mit 6:1, 1:6 und 6:4. Shnaider trifft nun auf Ostapenko.

Sonay Kartal schließlich erarbeitete sich mit dem 6:2 und 6:0 gegen Jasmine Paolini ein Treffen mit Elina Svitolina. Das letzte Viertelfinale bestreiten Maria Sakkari und French-Open-Finalistin Maya Chwalinska.

Hier das Einzel-Tableau in Wuhan