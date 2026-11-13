Aryna Sabalenka beendet (vorerst) Zusammenarbeit mit Mirnyi

Bei den WTA Finals verkündete Aryna Sabalenka das aktuelle Ende der Zusammenarbeit mit Max Mirnyi, der in Indian Wells schon nicht mehr als Coach mit angereist war. Dennoch kann sich die Belarussin künftig eine erneute Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann vorstellen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 12:04 Uhr

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© Getty Images Nach unbefriedigendem Saisonverlauf möchte sich Aryna Sabalenka in ihrem Coaching-Team komplett neu aufstellen.

Auf einen beeindruckenden Start verlief die restliche Saison für Aryna Sabalenka mit den Ansprüchen einer gestarteten Weltranglisten-Ersten ziemlich enttäuschend. Nach dem Turniersieg in Brisbane, dem erreichten Finale bei den Australian Open und dem erfolgreichen Sunshine-Double in Indian Wells und Miami reichte es nur noch bei den US Open für ein weiteres Endspiel, in dem sie sich mit Elena Rybakina der neuen Nr. 1 der Welt geschlagen geben musste.

Personelle Konsequenzen deuteten sich an, als Sabalenka nun ohne ihren langjährigen Berater/Coach Max Mirnyi nach Indian Wells reiste. Diesbezüglich befragt, auf der Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Mirra Andreeva, antwortete die 28-Jährige: „Ja, ich meine, wir arbeiten zwar offiziell nicht mehr zusammen, aber Max ist einfach die Art von Mensch, der immer für mich da ist – wir stehen ständig in Kontakt, er gibt mir immer wieder Ratschläge, und ich kann ihn jederzeit anrufen.“

Dennoch kann sich die vierfache Grand-Slam-Siegerin künftig ein erneutes gemeinsames Wirken mit dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten im Doppel vorstellen: „Wir haben also offiziell die Zusammenarbeit beendet, aber vielleicht – wer weiß – finden wir nächstes Jahr oder in ein paar Jahren wieder zusammen.“

Einen neuen Input sucht Sabalenka in allen Bereichen in ihrem Team: „Im Moment gibt es einige Veränderungen in meinem Team. Hoffentlich im Hinblick auf eine bessere Zukunft. Meinen Hitting-Partner habe ich gewechselt, ich denke seit wir in Europa waren. Außerdem habe ich einen neuen Physiotherapeuten und möglicherweise kommt noch ein weiterer Trainer dazu.“

„Schadensbegrenzung“ zum Ende hin würde die 28-Jährige am liebsten gerne noch in der kalifornischen Wüste in Form des größten Titels der Saison betreiben. Doch bei den WTA-Finals muss die aktuelle Nr. 2 der Welt erst noch im direkten Shoot-out gegen die Ukrainerin Elena Svitolina im letzten Gruppenspiel bestehen, um überhaupt ins Halbfinale vordringen zu können.

Hier die Ergebnisse von den WTA Finals in Indian Wells