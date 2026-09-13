US Open: Rybakina besiegt Sabalenka und krönt sich zur "Queen of Queens"

Elena Rybakina trat im Finale gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka an und gewann mit 6:4, 5:7, 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 00:46 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina gewinnt die US Open 2026

Im Finale der Damen zwischen Aryna Sabalenka (der alten Nummer 1) und Elena Rybakina (der neuen Nummer 1 der Welt) hatte Sabalenka die Chance, ihren fünften Grand-Slam-Titel holen (den dritten in New York), Rybakina ihren dritten (den ersten in New York).

Die Konstellation dieses Finales hat es heuer bei den Australian Open schon gegeben, als Rybakina gegen Sabalenka gewann. Auch heute präsentierten sich beide als starke Aufschlagspielerinnen mit Offensivcharakter. Sabalenka muss beim Aufschlag aber etwas mehr riskieren und gab so im ersten Satz beim Stand von 2:2 mit einem Doppelfehler ein Game ab. Generell konnte Rybakina den Aufschlag von Sabalenka besser neutralisieren. Es war Sabalenka insgesamt anzumerken, dass es für sie ein emotinales Match war und sie beweisen wollte, wer die Nummer 1 ist, auch wenn sie die Nummer 1 in der Weltrangliste an Rybakina verloren hat.

Am Ende macht Sabalenka aber zu viele vermeidbare Fehler, und obwohl Rybakina kaum ihren ersten Aufschlag durchbringt (nur 29% Aufschlagquote), holt sie sich den ersten Satz mit 6:4.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes blieb es spannend. Rybakina war am Drücker, Sabalenka biss sich knapp durch ihre Aufschlagspiele. Sabalenka machte aber zunehmend mehr Druck und weniger Fehler. Sie wurde bei den eigenen Aufschlagspielen stabiler. Beim Stand von 5:4 holte sich Sabalenka ihre ersten beiden Breakchancen der Partie. Doch Rybakina wehrte beide ab und stellte auf 5:5. Sabalenka ließ nicht locker und gewann den zweiten Satz mit 7:5.

Im entscheidenden dritten Satz gelang Rybakina ein frühes Break zum 2:1. Rybakina retournierte aber wieder so gut wie im ersten Satz und breakte zum 5:2 erneut. Am Ende blieb sie cool und servierte zum 6:2 aus.

Rybakina führt nun auch das Race to Indian Wells an, wo heuer die WTA Finals stattfinden werden.

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.