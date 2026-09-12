US Open: Krawietz und Pütz verpassen den Doppel-Titel

Tim Pütz und Kevin Krawietz haben den ersehnten Triumph im Herren-Doppel bei den US Open verpasst. Das deutsche Davis-Cup-Duo unterlag Neal Skupski und Christian Harrison mit 4:6, 6:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 19:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz bei den US Open 2026

Der erste Satz verlief lange ausgeglichen. Beim Stand von 2:2 hatten Kevin Krawietz und Tim Pütz ihre einzige Breakchance, konnten sie allerdings nicht nutzen. Wenig später geriet das deutsche Duo selbst unter Druck: Neal Skupski und Christian Harrison holten sich das Break zum 4:3 und ließen sich diesen Vorsprung anschließend nicht mehr nehmen. Nach 4:6 war der erste Satz verloren.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich das Finale zu einem Duell auf Augenhöhe. Beide Paarungen hielten ihre Aufschlagspiele, die Deutschen ließen sich auch von der knappen Situation nicht aus der Ruhe bringen. Beim Stand von 4:4 erspielten sich Skupski und Harrison den ersten Breakball des Satzes, Krawietz und Pütz wehrten ihn jedoch ab. Damit musste der Tiebreak entscheiden.

Der Tiebreak wird zum Krimi

Dort erwischten die Deutschen den besseren Start. Krawietz und Pütz holten sich das erste Mini-Break und gingen mit 2:0 in Führung. Lange hielt der Vorsprung allerdings nicht: Skupski und Harrison glichen zum 2:2 aus. Es wurde nun dramatisch. Nach einem weiteren Vorstoß mussten Krawietz und Pütz gleich zwei Mini-Breaks hinnehmen. Doch das deutsche Duo kämpfte sich zurück, holte beide Punkte zurück und hatte plötzlich selbst Satzball. Die Wende schien möglich.

Dann kippte der Tiebreak erneut. Krawietz und Pütz verloren zwei Aufschlagpunkte in Folge, plötzlich lagen Skupski und Harrison mit Matchball vorne. Diesen ließen sich die Briten und der US-Amerikaner nicht mehr nehmen. Der erste Matchball saß. Damit war der US-Open-Triumph perfekt.

Pütz muss weiter auf den ersten Major-Titel warten

Für Tim Pütz war die Niederlage besonders bitter. Er hatte weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Titel gehofft. Kevin Krawietz verpasste hingegen die Chance, seine Sammlung auf drei Major-Titel auszubauen. Skupski und Harrison feierten nach den Australian Open 2026 damit bereits ihren zweiten Grand-Slam-Triumph des Jahres. Nach Melbourne Anfang des Jahres holten sie nun auch in New York den Titel.