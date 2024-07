ASICS Tennis Academy: "Wir wollen unsere Plätze an gute und passionierte Trainer*innen vergeben"

Die ASICS Tennis Academy bietet leidenschaftlichen Tenniscoaches eine Plattform zum Austausch, Fortbildungen mit weltbekannten Expert*innen sowie die neuesten ASICS-Produkte zum Testen. Wie man Teil der ATA werden kann, hat uns Community-Manager Oliver Seidenberg verraten.

Oliver Seidenberg ist der Hauptverantwortliche für die ASICS Tennis Academy Deutschland. Er ist primärer Ansprechpartner für die Coaches und versucht mit ihnen die ASICS-Philosophie innerhalb der Tennisszene zu etablieren. Neben der Planung der saisonalen Produktpakete kümmert er sich um die Organisation von Events sowie Social-Media-Workshops und die generelle Umsetzung von Projekten mit den Coaches.

Herr Seidenberg, was hat es mit der ASICS Tennis Academy auf sich?

Die 2020 gegründete ASICS Tennis Academy, kurz ATA, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Trainer*innen auf ganzer Ebene zu unterstützen und wurde auf Grundlage der spezifischen Bedürfnisse von Tennistrainer*innen jedes Niveaus nach Befragungen von Trainer*innen in ganz Europa gegründet. Im Jahr 2023 folgte die Eröffnung der ATA Deutschland. Obwohl Tennis ein sehr individualistischer Sport ist, spielen Tennistrainer*innen eine wichtige Rolle bei der Weitergabe von Wissen, welches sowohl die Entwicklung ihrer Spieler*innen als auch ihre eigene persönliche Entwicklung fördert.

Die ATA ist allerdings keine physische Akademie im klassischen Sinne, sondern eine Community an Coaches, die miteinander interagieren, Ideen austauschen und zusammen Projekte umsetzen.

Wir sind aktuell eine Gemeinschaft von über 200 Tennistrainern*innen in ganz Europa, mit Sitz in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Dieses Jahr starten wir im Vereinigten Königreich. Bei der ASICS Tennis Academy Deutschland sind wir zurzeit 45 Trainer*innen.

Wie unterstützt ASICS mit der ATA genau?

Als virtuelle Community bieten wir keine klassischen Kurse an. Der Austausch steht jedoch im Mittelpunkt. Wir bieten Tennistrainer*innen eine Plattform, um ihr persönliches Wissen zu teilen, von anderen zu lernen und Zugang zu Tennisexpert*innen zu erhalten. Dazu besprechen wir regelmäßig verschiedene Themen in unserer Gruppe und organisieren gemeinsam Treffen und Veranstaltungen. Dazu gehören unter anderem auch Webinare zum Thema Stressmanagement mit Daria Abramowicz (2021), Mentalcoach von Iga Swiatek, oder Social Media Workshops, um Coaching-Inhalte effizienter auf Instagram zu teilen und die eigene Online-Community auszubauen. Als großes Highlight haben wir zuletzt im Rahmen eines Turniers in Paris einen Teil unserer Coaches und Influencer*innen eingeladen, mit unseren ASICS-Athlet*innen Bälle zu schlagen und im ASICS House of Tennis zu Gast zu sein. Darüber hinaus statten wir unsere Coaches zweimal im Jahr mit Schuhen und Bekleidung aus den neusten Kollektionen aus. In Deutschland arbeiten wir darüber hinaus exklusiv mit unserem Kooperationspartner Tennis-Point zusammen. Hier erhalten die Coaches über das „Advantage Coach Program“ weitere Vorteile, die sie auch an ihre Tennisschüler*innen weitergeben können.

Oliver Seidenberg bei einem Vortrag für Trainer der ASICS Tennis Academy Deutschland

Sprechen wir über Profi-Trainer*innen oder auch über Vereinstrainer*innen?

Wir sprechen sowohl über lokale Vereinstrainer*innen, die mit Schüler*innen aller Leistungsniveaus arbeiten, als auch über Influencer*innen, die in den sozialen Medien aktiv sind, sowie erfahrene Profis wie Thomas Johansson, Danilo Pizzorno und Ruben Ramirez, die auf der ATP- und WTA-Tour auf höchstem Niveau tätig sind. In Deutschland gehören Oliver Gross und Richard Ruckelshausen zu diesen Spitzenkräften. Unsere interaktive Gemeinschaft besteht aus motivierten, neugierigen und enthusiastischen Coaches, die den Tennissport voranbringen möchten. Derzeit zählen wir 45 Trainer*innen, davon 10 Frauen und 35 Männer.

Wie kann man Trainer*in der ASICS Tennis Academy werden?

Einmal im Jahr haben Coaches die Möglichkeit, sich über unsere Anmeldeplattform zu bewerben. Ich schaue mir dann diese Bewerbungen an und entscheide, ob sie zu unserer Philosophie bzw. zur Philosophie von ASICS passen. Danach kontaktiere ich die Bewerber*innen persönlich, um sie zumindest telefonisch einmal vorab kennenzulernen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Tim Focht (ASICS Activation Specialist für Tennis und Handball in Deutschland) verabreden wir uns dann im nächsten Schritt mit den Bewerber*innen zu einem Onboarding Workshop. Wenn sich der oder die Coach*in nach diesem Workshop eine Mitgliedschaft in der ASICS Tennis Academy vorstellen kann, werden die nächsten Schritte eingeleitet: Angabe der Kleidergröße, Lieferadresse, Beitritt zu unserer WhatsApp- und Facebook-Gruppe. Ein Vertrag über die Zusammenarbeit läuft immer über ein Jahr.

Was müssen Trainer*innen mitbringen, um für die ASICS Tennis Academy Deutschland ausgewählt zu werden?

Wir suchen ambitionierte, passionierte Trainer*innen, die sich aktiv in unserer Community engagieren, motiviert sind, Projekte umzusetzen, um gemeinsam die ATA voranzutreiben. Sie sollten offen und neugierig für Neues sein sowie Leidenschaft, Liebe und Begeisterung für den Tennissport mitbringen. Eine gewisse Präsenz sowohl offline als auch in den sozialen Medien ist wünschenswert. Wer sich engagiert und heraussticht, hat die Möglichkeit, an lokalen und internationalen Events teilzunehmen und regelmäßig unsere neuen Produkte zu testen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit ASICS weiter?

Wie eingangs erwähnt, unterstützen wir unsere Coaches nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch abseits des Platzes. Wir stehen kontinuierlich als Ansprechpartner zur Verfügung, veranstalten Social Media Workshops, bieten Rabatte über Tennis-Point an und etablieren regelmäßig Events in den Vereinen. Eine zentrale Säule sind unsere Schuhtest-Events (Trial-Events), bei denen die Spieler*innen die Möglichkeit haben, unsere drei verschiedenen Schuhmodelle auf dem Platz in unterschiedlichen Spielsituationen zu testen. Wir entwickeln unser Angebot an ASICS-Tennisschuhen auf Grundlage des einzigartigen Spielstils der Tennisspieler*innen und ihren Bewegungen auf dem Platz. Dabei setzen wir das japanische Kaizen-Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung in Zusammenarbeit mit Spitzensportler*innen und Tennistrainer*innen um, damit wir herausragende Produkte schaffen können.

Der GEL RESOLUTION 9 ist ideal für Spieler*innen, die sich seitlich hinter der Grundlinie bewegen und maximale Stabilität und Unterstützung bei seitlichen Bewegungen benötigen. Der SOLUTION SPEED FF 3 richtet sich an Offensivspieler*innen, die sich von der Grundlinie zum Netz bewegen und einen leichten und flexiblen Schuh für schnellere Beinarbeit auf dem Platz benötigen. Für Tennisspieler*innen, die beide Spielstile kombinieren und die perfekte Mischung aus Stabilität und Flexibilität für extreme Bewegungen auf dem Platz suchen, haben wir den COURT FF 3 entwickelt.

Unsere Produktexpert*innen geben vor den jeweiligen Tests eine kleine Schulung, damit die Teilnehmenden genau wissen, was sie testen. Der „richtige" Schuh spielt beim Tennis eine entscheidende Rolle, aber oft hat man nie die Gelegenheit, ihn vor dem Kauf auszuprobieren. Das klassische „Schuhtesten” im Geschäft oder zu Hause entfällt durch diese Trial-Events und die Spieler*innen können ihren perfekten Tennisschuh finden.

Insgesamt haben im Jahr 2023 fast 100 Spieler*innen an diesen Trial Events teilgenommen und wir konnten über 250 Tests durchführen. Das Feedback war durchweg positiv und alle waren begeistert von der Möglichkeit, Tennisschuhe in einer echten Trainingssituation zu testen. Für dieses Jahr planen wir insgesamt 12 Trial Events in ganz Deutschland, für die sich unsere ASICS Tennis Academy Coaches bewerben können.

Zusätzlich unterstützen wir unsere Coaches bei der Erstellung von Social Media Inhalten. Bereits zum zweiten Mal fand unser „Deutschland-Meeting“ statt, bei dem wieder ein professionelles Kamerateam vor Ort war, um mit unseren Coaches entsprechenden Content zu drehen.

Starke Truppe: Aktuell zählt die ASICS Tennis Academy Deutschland 45 Trainerinnen und Trainer

Sie sprachen vorhin von der ASICS-Philosophie: Was meinten Sie damit?

ASICS steht für „Anima Sana In Corpore Sano“, also: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Wir wollen Erfolge feiern, aber nicht um jeden Preis. Die mentale Gesundheit unserer Athlet*innen, Trainer*innen der ATA und auch unserer Kund*innen ist uns sehr wichtig. Wir bezeichnen uns daher auch als „Caregiver“-Brand.

Was heißt das?

Neben der körperlichen Aktivität tritt die mentale Komponente oft in den Hintergrund. Die psychische Gesundheit unserer Athlet*innen wie auch Trainer*innen steht bei uns an oberster Stelle, was wir regelmäßig in unseren Kampagnen kommunizieren und was ein zentraler Aspekt unserer Philosophie ist. Wir versuchen, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, damit es nicht vernachlässigt wird. Hierfür haben wir als erste Marke ein „Mental Health First Aid Kit” in den Verträgen unserer Top-Athlet*innen verankert. Wenn jemand Unterstützung braucht, sind wir für ihn da und bieten professionelle Hilfe an. Diese Philosophie wird im gesamten Unternehmen ASICS gelebt.

Was erwarten Sie denn von den ASICS-Coaches?

Wir erwarten von unseren ASICS-Coaches vor allem Interesse und Leidenschaft für Tennis. Sie sollen motivierte und engagierte Trainerinnen und Trainer sein, die sich gerne mit unseren Produkten auseinandersetzen und sie der Tenniswelt vorstellen. Unsere Coaches fungieren als Markenbotschafter*innen, die über unsere ASICS-Produkte berichten, sie auf ihren Social-Media-Kanälen vorstellen und auf unserer ASICS-Website bewerten. Dabei möchten wir keinen Stress aufbauen, sondern legen Wert auf eine entspannte und ausgeglichene Philosophie. Unsere Webinare können auch nachträglich angeschaut werden, um den Coaches Flexibilität zu bieten. Letztlich ist es uns wichtig, die begrenzten Plätze an wirklich gute und passionierte Trainerinnen und Trainer zu vergeben.