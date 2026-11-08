ATP Masters Paris live: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Ben Shelton treffen heute im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 07:30 Uhr

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© Getty Images

Im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Paris stehen sich, nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Alexander Zverev, mit Carlos Alcaraz und Ben Shelton die beiden nächst höchstplatzierten Spieler gegenüber. Während der Spanier Alcaraz im Turnierverlauf einen Satz gegen Taylor Fritz aus den USA abgab, musste sich der US-Amerikaner Shelton bislang dreimal über die volle Distanz durchkämpfen.

Der direkte Vergleich spricht mit 3:1 eigentlich für den 23-jährigen Alcaraz. Doch der letzte Vergleich bei den diesjährigen US Open ging in einem spektakulären Fünfsatz-Thriller an den 24-jährigen Shelton.

Alcaraz vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Ben Shelton gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris