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ATP Masters Paris: Comeback-König Ben Shelton kämpft sich ins Finale

Ben Shelton ist durch einen hart erarbeiteten Dreisatzerfolg über Luca Van Assche ins Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Paris eingezogen.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 17:08 Uhr

Ben Shelton setzte sich in drei Sätzen durch
© Getty Images
Ben Shelton setzte sich in drei Sätzen durch

Ben Shelton hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris mit viel Mühe das Endspiel erreicht. Der an Position drei gesetzte US-Amerikaner gewann seine Halbfinalpartie gegen Überraschungsmann Luca Van Assche mit 5:7, 6:3 und 6:4 und greift am Sonntag damit nach seinem fünften Titel im Kalenderjahr 2026.

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Gegen Van Assche, der sein erstes Halbfinale auf 1000er-Level absolvierte, tat sich Shelton lange schwer. Der Weltranglisten-47. aus Frankreich lag im dritten Satz bereits mit 3:1 voran, verlor dann aber fünf der nächsten sechs Spiele. Für Comeback-König Shelton war es in der laufenden Saison der 15. Sieg nach Satzrückstand, kein anderer Spieler hat mehr.

Shelton im Finale gegen Alcaraz oder Ruud

“Ich wurde im Verlauf des Matches immer besser und besser”, sagte Shelton nach der Partie. “Meine Wettbewerbsfähigkeit ist einer der besten Teile meines Spiels. Sie hält mich manchmal in Matches, wenn ich nicht großartig spiele.”

Im Finale am Sonntag trifft Shelton, der in seiner Karriere bislang sieben Titel gewann, auf Carlos Alcaraz oder Casper Ruud.

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Samstag
07.11.2026, 17:00 Uhr
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