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ATP Masters Paris live: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Casper Ruud treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 10:43 Uhr

Live Ticker

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Der Ticker startet in Kürze

Casper Ruud und Carlos Alcaraz spielen heute um einen Finalplatz in Paris
© Getty Images
Casper Ruud und Carlos Alcaraz spielen heute um einen Finalplatz in Paris

Es wird die achte Begegnung zwischen Alcaraz und Ruud werden, der Spanier hat die Nase mit 6:1-Siegen klar vorne. Den einzigen Sieg von Ruud gab es vor drei Jahren bei den ATP Finals in Turin.

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Alcaraz wäre gestern ja schon fast ausgeschieden, konnte sich aber gegen Taylor Fritz nach Abwehr zweier Matchbälle doch noch seinen Platz in der Vorschlussrunde sichern.

Alcaraz vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Casper Ruud gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

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Samstag
07.11.2026, 10:43 Uhr