Paris Masters: Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Viertelfinale beim Paris Masters auf Taylor Fritz - ab ca. 19 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 21:34 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz, Taylor Fritz

Alcaraz konnte sich dabei am Donnerstag schonen - Gegner Berrettini musste verletzungsbedingt zurückziehen. Dennoch: Seine Form ist beeindruckend, sechs Matches und zwölf Sätze hat er turnierübergreifend mit Wien nun gewonnen.

Gegner Taylor Fritz? Kämpft nach wie vor um einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Beim Achtelfinalerfolg über Arthur Fils hatte er eine blitzsaubere Vorstellung hingelegt.

Im direkten Vergleich der beiden führt Alcaraz mit 6 zu 1. Fritz siegte einzig beim Laver Cup 2025. (Ohnehin fanden drei der Duelle zwischen den beiden beim Laver Cup statt.)

Wo kann man Alcaraz gegen Fritz schauen?

Das Viertelfinale in Paris zwischen Alcaraz und Fritz könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris