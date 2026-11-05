Paris Masters: Berrettini zieht raus - Alcaraz kampflos im Viertelfinale
Bitter, bitterer, Berrettini: Der Italiener ist mal wieder verletzt und musste sein Achtelfinale gegen Carlos Alcaraz absagen.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:02 Uhr
“Carlitos” steht damit kampflos im Viertelfinale des Masters-Turniers in Paris. Das Match gegen Berrettini wäre eigentlich für 19 Uhr angesetzt gewesen.
Auswirkungen hat das nun auch auf Jan-Lennard Struff: Sein Achtelfinalmatch gegen Casper Ruud verschiebt sich nun nach hinten und beginnt frühestens um 20.30 Uhr. Auf den Alcaraz-Timeslot um 19 Uhr rutschen nun Taylor Fritz und Arthur Fils.
Um welche Verletzung es sich beim geplagten Berrettini diesmal handelt, wurde nicht öffentlich.
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