Wähle dein Land

Mit deiner Länderauswahl zeigen wir dir Tennis-News, die für dein Land relevant sind.

NewsLiveTickerPadelTV & StreamingProdukte & Specialswaterdrop® Shot Challenge
tennisnet.com ATP

Paris Masters: Carlos Alcaraz vs Matteo Berrettini im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale beim Paris Masters auf Matteo Berrettini - ab ca. 19 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

UPDATE: Carlos Alcaraz steht nach der Absage von Berrettini kampflos im Viertelfinale!

von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:03 Uhr

Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini
© Getty Images
Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini

Carlos Alcaraz befindet sich in Spätform: Sechs Siege in Folge feierte er zuletzt und heimste dabei auch den Titel in Wien ein. Dazu hat er zwölf Sätze am Stück gewonnen - darunter auch die beiden am Mittwochabend gegen Alex Michelsen. Nach dem Aus von Alexander Zverev ist “Carlitos” der große Favorit auf den Titel in Paris.

tennisnet als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Matteo Berrettini indes hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen, in den letzten Wochen zumindest spielte er durch; im Ranking ist der ehemalige Top-Ten-Mann immerhin wieder auf Rang 43 notiert. 

Im direkten Vergleich der beiden führt Alcaraz mit 3 zu 1, die letzte Begegnung stammt allerdings aus 2023. 

Wo kann man Alcaraz gegen Michelsen schauen?

Das Achtelfinalduell zwischen Alcaraz und Berrettini könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Berrettini Matteo
Alcaraz Carlos

von Florian Goosmann

Donnerstag
05.11.2026, 06:29 Uhr
zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:03 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Berrettini Matteo
Alcaraz Carlos