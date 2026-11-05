Paris Masters: Carlos Alcaraz vs Matteo Berrettini im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Achtelfinale beim Paris Masters auf Matteo Berrettini - ab ca. 19 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

UPDATE: Carlos Alcaraz steht nach der Absage von Berrettini kampflos im Viertelfinale!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:03 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini

Carlos Alcaraz befindet sich in Spätform: Sechs Siege in Folge feierte er zuletzt und heimste dabei auch den Titel in Wien ein. Dazu hat er zwölf Sätze am Stück gewonnen - darunter auch die beiden am Mittwochabend gegen Alex Michelsen. Nach dem Aus von Alexander Zverev ist “Carlitos” der große Favorit auf den Titel in Paris.

Matteo Berrettini indes hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen, in den letzten Wochen zumindest spielte er durch; im Ranking ist der ehemalige Top-Ten-Mann immerhin wieder auf Rang 43 notiert.

Im direkten Vergleich der beiden führt Alcaraz mit 3 zu 1, die letzte Begegnung stammt allerdings aus 2023.

Wo kann man Alcaraz gegen Michelsen schauen?

Das Achtelfinalduell zwischen Alcaraz und Berrettini könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris