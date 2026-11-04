Paris Masters: Carlos Alcaraz steht im Achtelfinale

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 21:15 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz

Der Mittwoch in Paris war vom großen Favoritensterben gezeichnet - Alexander Zverev und Novak Djokovic lassen grüßen (Daniil Medvedev, Alex de Minaur und Frances Tiafoe ebenso).

Carlos Alcaraz reihte sich in diesen Reigen nicht ein. Gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen sah sich “Carlitos” im Tiebreak des ersten Satzes zwar auch einem 1:4-Rückstand entgegen, machte dann aber sechs Punkte in Folge zur Satzführung. Im zweiten Durchgang gelang ihm das entscheidende Break dann zum 5:3. Endergebnis: 7:6 (4), 6:3 für den Spanier.

Alcaraz bleibt damit weiterhin in starker Form, mit seinem Sieg in Wien hat er nun sechs Matches am Stück gewonnen - und zwölf Sätze. Gegner nun in Paris: Matteo Berrettini, der gegen Lokalmatador Ugo Humbert mit 7:6 (3), 7:5 siegte.

Ebenso weiter nach hartem Kampf: Taylor Fritz durch ein 6:7 (6), 7:5, 7:6 (5). Fritz bleibt damit auch noch im Rennen um einen der beiden letzten verbliebenen Plätze bei den ATP Finals in Turin. Sein nächster Gegner: Arthur Fils oder Tomas Machac.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris