Alexander Zverev verlängert in Halle bis 2030

Alexander Zverev hat seinen Vertrag beim deutschen Rasenturnier in Halle vorzeitig verlängert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 19:02 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Seit dieser Woche ist Alexander Zverev die Nummer 1 der Tenniswelt - und auch die nächsten Jahren in Deutschland zu erleben. Denn Zverev hat seinen Vertrag beim Rasenturnier im westfälischen Halle bis 2030 verlängert.

"Sascha gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten des internationalen Tennissports und ist für unser Turnier eine absolute Identifikationsfigur. Wir sind stolz, ihn auch in den kommenden Jahren bei uns begrüßen zu dürfen", sagte Turnierdirektor Ralf Weber.

Zverev ist bereits seit 2015 Stammgast beim Rasen-Event in Halle, er fehlte einzig 2022 nach seiner schweren Knöchelverletzung, die er sich bei den French Open zugezogen hatte. Ein Titel fehlt ihm allerdings noch in seiner Sammlung: 2016 unterlag er im Finale seinem Landsmann Florian Mayer, 2017 dann Halle-Rekordsieger Roger Federer. In den vergangenen vier Jahren war jeweils im Halbfinale für ihn Schluss.