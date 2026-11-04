Paris Masters: Außenseiter Hijikata zerstört Djokovics Traum von den ATP-Finals

Das Favoritensterben beim Masters in Paris geht weiter. Nun hat es auch Novak Djokovic erwischt. Der Serbe musste sich dem Australier Rinky Hijikata trotz starkem Auftakt mit 6:2, 3:6, 3:6 geschlagen geben und verabschiedet sich damit auch aus dem Rennen um die ATP Finals.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 18:32 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic in Paris

Zu Beginn schien alles auf einen standesgemäßen Sieg des Serben hinauszulaufen. Novak Djokovic präsentierte sich konzentriert, bewegte sich gut und bestimmte das Geschehen auf dem Platz. Mit 6:2 holte er sich den ersten Satz und schien seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Doch im weiteren Verlauf sollte sich das Bild grundlegend ändern.

Hijikata nutzt Djokovics nachlassende Kräfte

Im zweiten Durchgang wirkte Djokovic zunehmend erschöpft. Die Müdigkeit war ihm auch im Gesicht anzusehen, während Hijikata unbeirrt sein Spiel durchzog. Beim Stand von 4:3 gelang dem Australier das entscheidende Break zum 5:3. Anschließend ließ er bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und stellte mit 6:3 den Satzausgleich her. Plötzlich war der Favorit gehörig unter Druck.

Djokovic kämpft, doch Hijikata bleibt eiskalt

Im Entscheidungssatz mobilisierte Djokovic noch einmal sämtliche Kräfte. Er sprintete, hechtete und rutschte über den Platz, um jeden Ball zu erreichen. Doch der Aufwand forderte seinen Tribut. Beim Stand von 3:4 musste er nach einem knappen Aufschlagspiel seinen Service abgeben. Hijikata ließ sich die Chance nicht mehr nehmen. Nach zwei Matchbällen verwandelte er schließlich den zweiten und machte mit 6:3 den Erfolg perfekt.

ATP Finals außer Reichweite: Djokovic verpasst sein letztes Ziel

Für Djokovic ist die Niederlage besonders bitter, weil er in Paris noch auf eine Teilnahme an den ATP Finals gehofft hatte. Durch das frühe Aus ist diese Möglichkeit nun endgültig dahin. Zudem verliert das Turnier nach dem Ausscheiden von Zverev, Medvedev und Wien-Finalist de Minaur einen weiteren prominenten Namen.

Für Hijikata geht es im Achtelfinale nun gegen Tomas Etcheverry.

Hier das Einzeltableau der Herren in Paris