Zverev zu Becker-Kritik: "Erzählt wie immer Blödsinn"

Der frischgebackene Weltranglistenerste Alexander Zverev hat mit deutlichen Worten auf die öffentliche Kritik von Boris Becker an seinem Auftreten reagiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 12:00 Uhr

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© Getty Images

"Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt", sagte Zverev auf der Pressekonferenz nach seinem Aus beim ATP-Masters in Paris: "Ich weiß nicht, was bei ihm gerade vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass er alles kommentieren muss, was ich mache. Wenn er der Meinung ist, dass er das braucht, dann soll er das machen."

Becker hatte sich am Montag in einem langen Interview mit dem Spiegelüber Zverev und seine eigene Beziehung zur Nummer eins ausgelassen. Unter anderem spekulierte Becker darüber, warum Zverev trotz seiner Erfolge nicht uneingeschränkt positiv in Deutschland aufgenommen werde.

"Seine Eltern kommen aus Russland, er spricht auf dem Platz russisch mit seiner Box. Politisch äußert er sich überhaupt nicht zum Krieg in der Ukraine, was ich persönlich verstehe, aber es kommt natürlich nicht so gut an", sagte Becker. Auch an Zverevs Goldketten sowie dessen "schroffen und abgehackten" Statements auf Deutsch stieß sich der dreimalige Wimbledonsieger. "Wenn ihm wichtig ist, dass er mehr respektiert wird und vielleicht sogar geliebt, vor allem in seinem Heimatland Deutschland, dann muss er etwas dafür tun", sagte Becker.

Zverev über Becker-Kritik: “Seine Entscheidung”

Zverev äußerte in Paris Unverständnis. "Ich glaube, dass er momentan einfach nach allem sucht, um mich ein bisschen runterzumachen. Das kann er machen, das ist seine Entscheidung", sagte er.

Und überhaupt habe er keine mangelnde Anerkennung spüren können. Er habe 2026 drei Grand-Slam-Finals gespielt. "Ich fand, in Paris waren 70 Prozent der Leute für mich. In Wimbledon habe ich gegen Jannik Sinner gespielt, da war es 50:50, fand ich. Und dass in New York, wenn ich gegen einen Amerikaner spiele, das Stadion gegen mich ist, ist normal", sagte der 29-Jährige.

“Ich verdiene es dort zu stehen, wo ich jetzt bin”

Was Zverev, der nun in den ATP Finals und der Finalrunde des Davis Cup noch zwei große Ziele in der erfolgreichsten Saison seiner Karriere hat, ebenso ärgert, sind die Diskussionen darüber, ob er verdient auf dem Tennis-Thron sitzt. "Ich habe das Gefühl dass ich als einziger Weltranglistenerster der Tennisgeschichte erklären muss, weshalb es okay ist, dass ich die Nummer eins der Welt bin", sagte der French-Open- und US-Open-Sieger: "Das finde ich ziemlich schwierig. Ich verdiene es dort zu stehen, wo ich jetzt bin."

Hintergrund ist das lange Fehlen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in dieser Saison, was gerade in den Sozialen Medien diskutiert wird. Gegen Top-10-Spieler hat Zverev eine deutlich negative Bilanz - und sich dennoch die Eins dennoch verdient.

So richtig genießen kann er das Erreichen des Karriere-Meilensteins aktuell aber nicht.