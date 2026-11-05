Paris Masters: Jan-Lennard Struff vs Casper Ruud im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale beim Paris Masters auf Casper Ruud - ab 20.30 Uhr live auf Sky und WOW sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 13:04 Uhr

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Jan-Lennard Struff, Casper Ruud

“Struffi” bleibt in toller Form im Tennisherbst 2026! Nach seinen starken Ergebnissen in den vergangenen Wochen (Finale in Brüssel, Halbfinale in Basel) ist der Warsteiner auch in Paris gut im Rennen, hat seine beiden ersten Matches nach tollen Spielen für sich entschieden.

Im Achtelfinale geht's gegen den dreimaligen Grand-Slam-Finalisten Casper Ruud (ATP-Nr. 23), der zeigt, dass er (mittlerweile) auch in der Halle gut spielen kann.

Und hier braucht sich Struff, aktuell die Nummer 39 der Welt, nicht zu verstecken: Er führt im direkten Vergleich mit 3 zu 1 - auch wenn die letzte Begegnung in 2023 an den Norweger ging.

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Wo kann man Struff schauen?

Das Achtelfinalmatch zwischen Struff und Ruud könnt ihr live auf Sky / WOW im TV und Livestream verfolgen - und natürlich in unserem Matchtracker!

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