Paris Masters: Taylor Fritz siegt und hält Hoffnungen für Turin aufrecht

Taylor Fritz steht im Viertelfinale des Paris Masters. Der US-Amerikaner schlug Lokalmatador Arthur Fils mit 6:3, 6:4

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 20:55 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz

Fritz legte dabei eine blitzsaubere Vorstellung hin: 14 Asse, 92 Prozent gewonnene Punkte über den zweiten Aufschlag und keine Breakchance für den Gegner. Dazu 29 Gewinnschläge bei 16 Fehlern ohne Not - stark!

Fils war dabei als leichter Favorit ins Match gegangen, in beiden Sätzen aber gelang Fritz ein frühes Break, das er nicht mehr aus der Hand gab. Am Ende servierte er sich zu null zum Sieg.

Im Viertelfinale geht's nun gegen Carlos Alcaraz. Der Spanier konnte sich heute schonen: Gegner Berrettini hatte schon am späten Vormittag seinen verletzungsbedingten Rückzug bekannt gegeben.

Fritz immer noch im Rennen für Turin

Fritz kommentierte seinen Sieg mit einer Kamerasignatur “Still alive”. Heißt: Er ist immer noch im Rennen um einen Platz bei den ATP Finals in Turin, müsste dazu aber auch gegen Alcaraz gewinnen.

Aktuell belegen Frances Tiafoe und Rafael Jodar die letzten beiden verbliebenen Plätze.

Chancen hierauf hat auch noch Tommy Paul, der sich am Nachmittag bereits gegen Quentin Halys durchgesetzt hatte und nun auf Ben Shelton trifft.

Ebenfalls das Viertelfinale erreicht haben Luca van Assche (7:5, 3:6, 6:4 gegen Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti) und Djokovic-Bezwinger Rinky Hijikata (2:6, 6:3, 7:5 gegen Tomas Etcheverry). Glatt durch: Nuno Borges mit einem 6:0, 6:2 über Ignacio Buse.

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