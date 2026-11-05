Paris Masters: Ben Shelton nach großem Kampf im Viertelfinale

Ben Shelton hat in Paris alle Register ziehen müssen und steht in der Runde der letzten Acht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 15:36 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton

Der Weltranglisten-Vierte musste gegen Lokalmatador Arthur Rinderknech über die volle Distanz gehen und siegte am Ende mit 3:6, 6:4, 7:6 (5). Er stellte damit auch eine persönliche Bestmarke auf: Shelton verbuchte seinen insgesamt 43. Matcherfolg in diesem Jahr.

Und das ist noch nicht zu Ende: Der 24-Jährige trifft nun auf Tommy Paul - der war zuvor gegen Quentin Halys mit 7:6 (3), 6:4 erfolgreich gewesen. Paul bleibt damit weiterhin im Rennen um die zwei offenen Plätze für die ATP Finals in Turin.

Shelton indes spielt auch im Herbst 2026 weiterhin stark auf. Er hatte in diesem Jahr bei den US Open sein erstes Majorfinale erreicht. Im kommenden Jahr wird er zudem mit Juan Carlos Ferrero zusammenarbeiten. Gegen Rinderknech ließ er nach verlorenem ersten Satz keine Breakchance mehr zu, konnte selbst aber zwei Möglichkeiten im dritten Satz zu einer früheren Entscheidung nicht nutzen. Im Tiebreak drehte er einen 2:4-Rückstand noch zum Sieg.

Zuvor hatte es einen kleinen Dämpfer in Paris gegeben: Das Match des Tages, das zwischen Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini um 19 Uhr, fällt aus - der Italiener ist wieder mal verletzt.

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