ATP: Magnus Norman über Sinner: „Ich kann es kaum erwarten“

Magnus Norman wird ab Dezember das Trainerteam von Jannik Sinner verstärken. Der Schwede erklärt nun, was ihn an der Zusammenarbeit mit dem Südtiroler besonders reizt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 08:34 Uhr

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© Getty Images Magnus Norman (links) freut sich schon enorm auf seine neue Aufgabe

Die Nachfolge von Darren Cahill im Trainerteam von Jannik Sinner ist geregelt. Mit Magnus Norman übernimmt ein mehr als erfahrener Coach die Aufgaben des Australiers, der sich nach fünf gemeinsamen Jahren vom Südtiroler verabschiedet. Nun hat sich der 50-jährige Schwede erstmals ausführlicher zu seiner neuen Aufgabe geäußert. Dabei machte Norman deutlich, dass ihn mehr als nur die sportlichen Qualitäten seines künftigen Schützlings überzeugen.

Große Hochachtung vor Cahill

„Jannik ist natürlich einer der besten Spieler der Welt, aber was mich am meisten begeistert, sind seine Persönlichkeit und seine Einstellung“, erklärte der ehemalige Weltranglistenzweite. Besonders beeindrucke ihn, dass Sinner trotz seiner bereits beachtlichen Erfolge weiterhin an sich arbeiten wolle. „Er ist noch jung, sehr bescheiden und hat sich seinen Wunsch, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, bewahrt. Das macht diese Zusammenarbeit für mich so interessant.“

Gleichzeitig zollte Norman seinem Vorgänger großen Respekt. „Ich habe enorme Hochachtung vor dem, was Darren Cahill und das gesamte Team in den vergangenen Jahren mit Jannik erreicht haben. Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet, und ich empfinde es als Privileg, auf dem aufbauen zu dürfen, was sie geschaffen haben.“ Der Schwede, der zuvor unter anderem Stan Wawrinka und Robin Söderling betreut hatte, wird Anfang Dezember zu Sinners Team stoßen und künftig gemeinsam mit Simone Vagnozzi für die sportliche Entwicklung des Italieners verantwortlich sein. Die Vorfreude ist jedenfalls groß: „Ich kann es kaum erwarten, Teil seines Teams zu werden und auf jede erdenkliche Weise zu seiner weiteren Entwicklung beizutragen.“