ATP Masters Shanghai: Daniil Medvedev gelingt Halbfinaleinzug gegen Tommy Paul

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai steht Daniil Medvedev im Halbfinale. Der Russe siegte gegen Tommy Paul mit 6:3, 1:6 und 6:3 und spielt damit beim vorletzten Masters des Jahres um den Titel mit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 14:23 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev steht im Halbfinale des ATP-Masters-Events im chinesischen Shanghai.

Den Satzgewinn im ersten Durchgang erarbeitete sich Dannil Medvedev gegen einen solide agierenden Tommy Paul vor allem mit seinen starken Nerven im sechsten Spiel. Medvedev wehrte insgesamt sieben Breakchancen für den US-Amerikaner ab und brachte das Aufschlagspiel durch. Damit stellte Medvedev auf 4:2 und sorgte für eine Vorentshceidung iin Bezug auf die anschließende Satzführung.

Im zweiten Satz verlor Daniil Medvedev dann komplett den roten Faden in seinem Spiel. Drei seiner vier Aufschlagspiele gab der Weltranglistenfünfte ab und konnte zudem keine der drei eigenen Breakchancen nutzen, da Tommy Paul in dieser Phase der Partie stets die richtige Antwort parat hatte. So gelang dem 17. des ATP-Rankings der schnelle und zu diesem Zeitpunkt verdiente Satzausgleich.

Medvedev dominiert im dritten Satz

So musste also der dritte Satz über den Ausgang der Partie entscheiden und das Pendel schlug direkt für einen Kontrahenten deutlich aus. Denn mit dem direkten Break im dritten Durchgang steigerte sich direkt wieder das Selbstvertrauen beim ehemaligen US-Open-Champion.

Medvedev agierte nun wieder konzentriert und ließ bei den eigenen Aufschlagspielen nichts anbrennen. Mit einem weiteren Break für den 30-Jährigen endete das Match nach 2:09 Stunden mit einem verdienten Sieger, der den schwachen zweiten satz am Ende als Betriebsunfall abzeichnen kann.

Gegner um den Finaleinzug ist am Samstag Rafael Jodar. Der junge Spanier setzte sich zuvor nach Satzrückstand gegen Casper Ruud durch und steht zum zweiten Mal in der Runde der letzten vier Spieler bei einem Masters-Turnier. Das weitere Halbfinale bestreiten Alexander Zverev und Alejandro Davidoich Fokina.

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai