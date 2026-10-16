ATP Masters Shanghai: Halbfinalticket gebucht! Rafael Jodar bezwingt Casper Ruud

Rafael Jodar hat den Einzug in das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai geschafft. Gegen Casper Ruud siegte der Spanier nach Satzrückstand mit 4:6, 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 11:07 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar steht im Halbfinale beim ATP Masters in Shanghai.

Rafael Jodar löst beim ATP Masters in Shanghai das dritte Halbfinal-Ticket. Der Spanier siegte in drei Sätzen gegen Casper Ruud und darf sich damit über seine zweite Halbfinalteilnahme bei einem ATP Masters freuen. Im August gelang dem Shootingstar, der in dieser Woche bereits nicht nur sportliche Schlagzeilen geschrieben hat, dieses Kunststück bereits beim ATP-1000er in Montreal.

Für den Einzug in die Runde der besten vier Spieler in dieser Woche musste Rafael Jodar gegen Casper Ruud ein Comeback hinlegen. Der Norweger sicherte sich zunächst die glückliche Satzführung. Doch im zweiten Durchgang kam der 20-Jährige Jodar dann im Match an und schaffte mit zwei erreichten Breaks den Ausgleich. Daran änderte auch ein eigener Aufschlagverlust nichts.

Jodar dreht die Partie und wartet auf Halbfinalgegner

Im dritten Satz war dann zunächst erneut Rafael Jodar in Front, konnte beim Stand von 2:1 das eben erspielte Break jedoch nicht bestätigen. Das gelang dann ein paar Minuten später, da Casper Ruud erneut den Aufschlagverlust hinnehmen musste und gegen den solide agierenden Kontrahenten auch keinen Stich mehr setzen konnte.

So stand nach 2:22 Stunden auf dem Center Court von Shanghai die Halbfinalteilnahme für Rafael Jodar fest, der dort auf Daniil Medvedev oder Tommy Paul treffen wird. Das letzte Viertelfinale in der chinesischen Metropole wird nach mitteleuropäischer Uhr in der Mittagszeit ausgetragen.

Bereits gestern konnte sich Alexander Zverev mit einem Zweisatzsieg gegen Alex de Minaur für das Halbfinale qualifizieren. Dort spielt der zukünftige Weltranglistenerste gegen Alejandro Davidovich-Fokina um das Endspiel beim vorletzten Masters-Event des Jahres.

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai