ATP Masters Shanghai: "Gib mir das verdammte Handtuch!" - Rafael Jodar lässt Wut an Ballkind aus

Im Achtelfinale von Shanghai schrie Rafael Jodar ein Ballkind an. Als der Schiedsrichter eingriff, kam es zu einer hitzigen Diskussion. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Jodar wegen einer Szene mit einem Ballkind unter Beschuss gerät.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 13:39 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar ist am Platz oft "feurig" am Weg

Die Nerven lagen bei Rafael Jodar im ersten Spiel des zweiten Satzes gegen Botic van de Zandschulp offenbar blank. Nachdem der auf Nummer zwölf gesetzte Spanier zwei Breakchancen vergeben hatte, beschwerte er sich auf Spanisch über die aus seiner Sicht zu langsame Reaktion eines Ballkindes. „Gib mir endlich das verdammte Handtuch!“, schimpfte er lauthals. Was er offenbar nicht bedacht hatte, war, dass Schiedsrichter Jimmy Pinoargote jedes Wort verstand. Der Referee aus Ecuador gab Jodar daraufhin eine Verwarnung wegen ungebührlichen Verhaltens.

Der Spanier wollte die Entscheidung aber nicht akzeptieren. Er verwies auf die angespannte Situation auf dem Platz und warf dem Ballkind vor, ihn zu ignorieren. Pinoargote zeigte Verständnis für den Wettkampfstress, machte aber klar, dass dieser keine Rechtfertigung für Jodars Umgangston und Sprache sei. Jodar blieb uneinsichtig. Nach mehr als einer Stunde Spielzeit müsse er sich wegen einer solchen Äußerung doch nicht gleich eine Verwarnung einhandeln, argumentierte er verärgert.

Einzug ins Viertelfinale nach Wutausbruch

Sportlich ließ sich Jodar von der Auseinandersetzung nicht aus der Bahn werfen. Nachdem er den ersten Satz gegen van de Zandschulp im Tiebreak mit 4:7 verloren hatte, steigerte er sich und sicherte sich den zweiten Durchgang mit 6:4. Im Entscheidungssatz dominierte der Spanier schließlich mit 6:2 und machte damit den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Dort wartet mit Casper Ruud die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Ein bitterer Beigeschmack bleibt indes allemal.

Schon bei den French Open gab es Wirbel um ein Ballkind

Die Szene in Shanghai ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Jodars noch junger Karriere. Bei den French Open kursierte ein Video, das den Eindruck erweckte, der Spanier habe ein Ballmädchen angerempelt oder geschubst. Die Aufnahmen lösten Diskussionen aus, Jodar wies die Vorwürfe damals jedoch entschieden zurück. Eine Strafe gab es nicht.

www.youtube.com/shorts/bfHJ1n6PxUY

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai