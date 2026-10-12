ATP Masters Shanghai: Warum die verpasste Titelverteidigung für Valentin Vacherot kein Beinbruch ist

Titelverteidiger Valentin Vacherot ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai bereits in Runde drei ausgeschieden. Dramatische Folgen hat das für den Monegassen aber nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 18:22 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot unterlag am Montag Tommy Paul

Valentin Vacherot ist bei der Mission Titelverteidigung in Shanghai bereits an der zweiten Hürde gescheitert. Der 27-Jährige, der in der chinesischen Metropole zum Auftakt von einem Freilos profitiert hatte, verlor in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner Tommy Paul am Montag klar mit 4:6 und 2:6.

Vor zwölf Monaten hatte Vacherot als Nummer 204 der Welt sensationell den Titel in Shanghai geholt und seiner Karriere damit neues Leben eingehaucht. “Es ist einfach unglaublich, was da gerade passiert ist”, hatte der Monegasse nach dem Finalerfolg über seinen Cousin Arthur Rinderknech gesagt. Durch den unerwarteten Triumph verbesserte sich Vacherot im Ranking um gleich 164 Positionen auf Platz 40.

Vacherot besser platziert als vor einem Jahr

Dank konstanter Leistungen in der laufenden Saison hat sich Vacherot mittlerweile in der Weltspitze etabliert. Unlängst erreichte er mit Platz 14 ein neues Karrierehoch, bei dem es nach dem frühen Aus in Shanghai nun auch für einige Zeit bleiben dürfte. Beinbruch ist die verpasste Titelverteidigung dennoch keiner.

Im Live-Ranking der ATP, das die Drittrunden-Niederlage in Shanghai bereits berücksichtigt, liegt Vacherot auf Platz 32. Und damit immer noch weiter vorne als nach seinem Sensationstriumph vor einem Jahr.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai