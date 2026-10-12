ATP Shanghai: Sieg über Fritz - Stefanos Tsitsipas weiter auf dem aufsteigenden Ast

Stefanos Tsitsipas hat beim Masters-Turnier in Shanghai seine aufsteigende Form bestätigt und das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 12:42 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas schlug den an Position 11 gesetzten Taylor Fritz mit 3:6, 7:5, 6:3 und zog damit in die vierte Runde des Masters-Turniers in China ein. Er feierte damit bereits seinen siebten Sieg über einen Top-20-Spieler in diesem Jahr - in der vergangenen Saison war ihm kein einziger geglückt.

Im direkten Vergleich mit Fritz führt Tsitsipas mittlerweile mit 5 zu 2.

Der Grieche, lange Zeit fester Bestandteil in den Top 10, war im vergangenen Jahr aufgrund von Rückenproblemen lange Zeit angeschlagen und in diesem Jahr weit abgerutscht. Im Juni, während des Wimbledonturniers, war er nur noch auf Rang 87 notiert.

Seither aber scheint es aufwärts zu gehen. Nach der Rasensaison holte Tsitsipas in Gstaad den Titel, bei den US Open ging es immerhin ins Achtelfinale, unter anderem nach Siegen über den Geheimfavoriten Arthus Fils und Jiri Lehecka. In Tokio überstand er zuletzt die Qualifikation und schlug sich ebenfalls in die Runde der letzten 16 vor.

In Shanghai trifft er nun auf Daniil Medvedev, der mit 6:2, 6:3 gegen Dalobor Svrcina siegte.

Für Fritz ist die frühe Niederlage ein Rückschlag um den Kampf um die Plätze zu den ATP Finals in Turin. Fritz ist hier aktuell auf Position 12 notiert.

“FAA” und Jodar sind weiter

Zuvor hatten bereits Felix Auger-Aliassime und Rafael Jodar ihre Matches gewonnen. “FAA” schlug Pablo Carreno Busta mit 6:3, 4:6, 6:1, Jodar besiegte Lehecka mit 4:6, 7:6 (2), 6:4. Auch Casper Ruud ist nach einem 6:4, 7:6 (3) über Learner Tien weiter.

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