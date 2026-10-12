Jannik Sinner: Bleibt Darren Cahill noch bis zu den French Open 2027?

Wer trainiert Jannik Sinner in 2027? Das war bislang eine große Frage. Nun könnte sich ein Teil davon entschieden haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 08:41 Uhr

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© Getty Images

Das Trainergespann aus Simone Vagnozzi und Darren Cahill - es ist wohl eines der besten der Tennisgeschichte. Und eines, das in den vergangenen Jahren immer kurz vor der Auflösung stand.

Cahill, der Ex-Trainer von Lleyton Hewitt, Andre Agassi und Simona Halep, hatte eigentlich bereits 2025 zu seiner letzten Saison an Sinners Seite erklärt, mehr Zeit mit seiner Familie habe er verbringen wollen. Dann aber kam es doch zur Kehrtwende. Mehr: Sinner hatte mit Cahill vor dem Wimbledonfinale 2025 einen Deal abgeschlossen - sollte er gewinnen, dürfe er sich aussuchen, dass Cahill an Bord bleibe. Und so kam es.

Allerdings wieder nur bis zum Ende des Jahres. “Ich bleibe bis Ende 2026, und dann werden wir weitersehen. Ich hatte zwar gesagt, dass ich Ende 2025 aufhöre, aber dann habe ich es mir anders überlegt”, so hatte Cahill es nach dem erneuten Wimbledonerfolg von Sinner in diesem Sommer erklärt. Nach dem Jahr werde man sich zusammensetzen und schauen, was das Beste für Sinner sei.

Das Tennisjahr für Sinner allerdings endete schneller als erwartet, der Wimbledonsieg war letztlich der finale Auftritt des Italieners in 2026. Vor wenigen Tagen hatte Sinner seine Saison aufgrund seiner Knieprobleme für beendet erklärt.

Wohl auch aufgrund dessen könnte es für Sinner und Cahill also erneut in die Verlängerung gehen. Davon berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Angedacht wäre demzufolge ein Verbleib von Cahill bis zu den French Open 2027.

Was Sinn machen würde: Roland-Garros ist das einzige Majorturnier, das dem 25-Jährigen bislang noch in seiner Erfolgsliste fehlt.

2025 hatte er in Paris ein hochdramatisches Endspiel trotz Matchbällen gegen Carlos Alcaraz verloren.