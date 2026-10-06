Jannik Sinner muss Saison 2026 vorzeitig beenden

Jannik Sinner hat am Dienstag sein vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 11:25 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Jannik Sinner ist die Saison offiziell vorbei

Jannik Sinner wird im Jahr 2026 nicht mehr auf den Matchcourt zurückkehren. Das gab der Weltranglistenerste am Dienstag bekannt. “Ich habe zusammen mit meinen Ärzten entschieden, dass ich eine Behandlung für mein Knie benötige”, begründete der Südtiroler seine Entscheidung in einem Statement auf Social Media.

Sinner laboriert seit mehreren Monaten an einer hartnäckigen Verletzung im rechten Knie und konnte seit seinem Triumph in Wimbledon kein Match bestreiten. Zum Saisonausklang hätte der 25-Jährige bei den Erste Bank Open in Wien, in Paris, bei den ATP Finals und möglicherweise bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna aufgeschlagen.

Zverev wird Sinner als Nummer eins ablösen

“Die letzten Jahre – insbesondere das Ende in Turin – haben mir so viele schöne Gefühle und Emotionen beschert. Dieses Jahr wird ganz anders werden. Aber im Moment muss ich auch über meine langfristige Karriere nachdenken”, meinte Sinner. “Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um wieder zu 100 Prozent fit zu werden.”

Neben jenem in Wimbledon holte Sinner 2026 auch bei den ersten fünf ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom den Titel. Der Italiener beendet das Jahr mit einer Bilanz von 44 Siegen und drei Niederlagen.

Nach Sinners vorzeitigem Saisonende wird Alexander Zverev in wenigen Wochen erstmals die Nummer eins der Welt sein. Der Deutsche verlor zuletzt zwar im Viertelfinale von Peking, könnte aber schon nach dem Turnier in Wien die Führung in der Weltrangliste übernehmen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Zverev auch als Branchenprimus überwintern.