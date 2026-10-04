ATP Peking: Djokovic schlägt auch Zverev - Siegesserie bei 32 Matches

Novak Djokovic hat seine Siegesserie beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking mit einem 4:6, 6:4 und 6:4 über Alexander Zverev ausgebaut. Nun geht es für den Serben im Halbfinale gegen Daniil Medvedev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 17:14 Uhr

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© Getty Images In Peking fühlt sich Novak Djokovic stets besonders wohl

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es war ein kühler Abend in Peking, was sich leicht am Stuhlschiedsrichter und vielen Fans ablesen ließ: Jacken, die bis zum Kinn geschlossen sind, weißen eindeutig darauf hin, dass der Herbst Einzug gehalten hat. Aber Alexander Zverev und Novak Djokovic lieferten ein Match, bei dem es allen Anwesenden warm ums Herz wurde.

Zverev begann gleich mit einem Break. Diesem Nachteil rannte Djokovic bis zum Ende des ersten Satzes nach, konnte da im zehnten Spiel zwei Chancen zum Comeback nicht nutzen. Das 4:6 bedeutet den erst fünften verlorenen Satz in 32 Matches in Peking für den sechsmaligen Champion Novak Djokovic.

Djokovic nutzt seinen zweiten Matchball

Der zweite Akt berief bis zum 5:4 für Djokovic nach dem Geschmack der Aufschläger, dann zeigte Zverev eine kurze Schwäche, für die er mit dem Satzverlust bezahlen musste.

Die große Dramatik gab es dann in Durchgang drei. Beim Stand von 5:4 hatte Djokovic einen Matchball, die Rallye dauerte 27 Schläge an, ehe Zverev den Einstand schaffte. Wenige Augenblicke später verlängerte Novak Djokovic seine Serie aber auf 32 Siege bei 32 Matches in Peking.

Im morgigen Halbfinale geht es nun gegen Daniil Medvedev, der sich gegen Francisco Cerúndolo mit 7:6 (4) und 6:3 durchsetzen konnte. Das Halbfinale in der unteren Tableau-Hälfte bestreiten Hubert Hurkacz nach einem Sieg gegen Karen Khachanov und Alex de Minaur, der sich in drei Sätzen gegen Andrey Rublev behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Peking