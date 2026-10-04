ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 21:31 Uhr

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Im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Peking kommt es zum 15. Duell auf der Tour zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Während der Serbe mit 31 Siegen in Folge seit seinem ersten Turnierstart im Jahr 2009 in der chinesischen Hauptstand noch ungeschlagen ist, geht der Hamburger als zweifacher Grand-Slam-Champion und Nr. 1 im “Race to Turin” als aktuell erfolgreichster Spieler der Saison in die Partie.

Obwohl der 39-jährige Djokovic im direkten Vergleich mit 9:5 die Nase vorn hat und gerade an seiner Erfolgsstätte Peking wieder alles in den Ring werfen wird, dürfte Zverev aufgrund seiner diesjährigen Erfolge favorisiert ins Rennen gehen. Doch Vorsicht ist weiterhin geboten, schließlich konnte sich der 24-fache Grand-Slam-Champion Djokovic bei den letztjährigen French Open im letzten Aufeinandertreffen in vier Sätzen behaupten.

Zverev vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Peking