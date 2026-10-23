Auf dem Hintern gelandet: Taylor Fritz mit Glück im Unglück

In seinem Zweitrundenmatch gegen Pierre-Hugues Herbert rutschte Taylor Fritz am Donnerstagabend unglücklich aus. Der US-Amerikaner hatte von Schmerzen, doch nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Match weitergehen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 08:20 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz musste am Donnerstagabend einen unglücklichen Ausrutscher verkraften.

Sportlich war die Angelegenheit am Ende klar. Taylor Fritz siegte in seinem ersten Match in Lyon gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert souverän in zwei Sätzen mit 6:2 und 7:5. Dass der zweite Satz enger verlief als der erste Durchgang, könnte mit dem ersten Punkt des zweiten Satzes zusammenhängen. Taylor Fritz servierte und fand sich einige Sekunden später auf dem Boden sitzend wieder.

Doch was war passiert? Taylor Fritz sprintete nach einem tollen Slice seines Gegners in Richtung Netz. Nach einem kurzem Sprung rutschte Fritz jedoch aus und landete buchstäblich auf seinem Hintern. Was zunächst kurios wirkte, hatte dann doch kurz einen bitteren Nachgeschmack. Denn der Weltranglisten-14. verließ kurz den Court, um sich behandeln zu lassen. Doch anschließend konnte der US-Boy glücklicherweise weiterspielen.

Fritz: “Bin es gewohnt oft zu stürzen”

“Zum Glück ließen die Schmerzen im weiteren Verlauf des zweiten Satzes nach”, kommentierte Taylor Fritz den kurzen Schreckmoment. "Ich bin es gewohnt, oft zu stürzen. Normalerweise passiert das und ich stehe einfach wieder auf. Aber das war wahrscheinlich der heftigste Sturz auf mein Gesäß, den ich je erlebt habe."

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Dass Taylor Fritz von dieser Situation letztendlich unbeeindruckt blieb, zeigt der weitere Matchverlauf. Der im Turnier an Position zwei gesetzte Profi hielt sich bei eigenem Serve schadlos und konnte am Ende im entscheidenden Moment zustechen, um einen möglichen Tiebreak zu vermeiden. Das Duell mit Herbert war der erste Auftritt des US-Amerikaners, da die topgesetzten Spieler in Runde eins ein Freilos erhielten.

Am heutigen Nachmittag wird Taylor Fritz erneut eine starke Leistung benötigen, um den Einzug in das Halbfinale zu schaffen. Dafür muss in der Runde der letzten acht Spieler am heutigen Nachmittag Daniel Altmaier aus dem Weg geräumt werden. Der Deutsche zeigte sich in seinem Zweitrundenduell ebenfalls in starker Form.

Bleibt für Taylor Fritz zu hoffen, dass über Nacht keine Nachwirkungen des Sturzes hinzugekommen sind.

Das Einzel-Tableau in Lyon