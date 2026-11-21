Davis Cup Finalrunde: Wie viel Spielpraxis ist schon die richtige?

Die Spieler der acht Nationen, die kommende Woche in Bologna um den Davis-Cup-Titel 2026 kämpfen, kommen mit unterschiedlichen Ständen in der Spielpraxis zu ihren Teams. Gibt es ein „richtiges“ Maß, das den Erfolg garantiert?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 09:27 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik Mitte September nach dem Sieg gegen die USA in Prag

Michael Kohlmann wird sich bereits an diesem Wochenende mit den Begebenheiten in Bologna 2026 vertraut machen. Aber natürlich nicht alleine, der deutsche Davis-Cup-Kapitän übt im Finalort des Davis Cups schon mit Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann. Der Rest der Mannschaft ist noch in Turin engagiert, sowohl Alexander Zverev im Einzel wie auch Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel konnten sich ja souverän für das Halbfinale qualifizieren.

Der eine Teil des Teams steht also voll im Wettkampfmodus - der andere hat schon länger Pause. Wäre es da für letzteren nicht eine Idee gewesen, sich in der laufenden Woche bei einem Challenger-Turnier in Schuss zu halten? Damit hat man zumindest in Deutschland keine guten Erfahrungen gemacht. „Jan-Lennard ist im letzten Jahr als Sieger des Challengers von Lyon nach Bologna gekommen. Und hat diese Anstrengungen gespürt“, erläuterte Kohlmann gegenüber tennisnet.com. Weshalb Struff nun ausgeruht zur Finalrunde anreist.

Alcaraz kommt mit Spielpraxis - und Fragezeichen

Die beiden österreichischen Einzelstaaten Jurij Rodionov und Lukas Neumayer haben theoretische einen anderen Weg gewählt, die Reise beim Challenger in Helsinki ging für beide aber nicht weit: Neumayer verlor in Runde eins, Rodionov ein Match später.

Neben den drei deutschen Vertretern kommen auch Flavio Cobolli, Carlos Alcaraz und die Doppel-Spezialisten Marcel Granollers, Neal Skupski und Henry Patten mit aktueller Spielpraxis nach Bologna. Allerdings auch nicht ohne Probleme: Bei Alcaraz zwickt der Oberschenkel, Patten hinterließ beim letzten Gruppenspiel, das er mit Harri Heliovaara gegen Theo Arribage und Albano Olivetti verlor, keinen besonders fitten Eindruck.

Schon länger nicht mehr auf dem Court stand dagegen Jakub Mensik, die tschechische Nummer zwei. Denn Mensik verletzte sich in der zweiten Runde der Erste Bank Open in Wien. Und konnte danach in Paris nicht mehr antreten.