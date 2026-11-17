Davis Cup Finalrunde: Spanien muss auf Davidovich Fokina verzichten

Alejandro Davidovich Fokina wird der spanischen Mannschaft bei der Finalrunde im Davis Cup 2026 in Bologna fehlen. Das Team von David Ferrer ist dennoch gut aufgestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 15:24 Uhr

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Alejandro Davidovich Fokina wird dem spanischen Team in Bologna fehlen

Alejandro Davidovich Fokina ziert eigentlich fast jedes Davis-Cup-Team. Und sicherlich hätte “ADF” dem spanischen Teamchef David Ferrer eine Chance mehr für das zweite Einzel gegeben. Als Nummer eins wird im Viertelfinale gegen Österreich ja Carlos Alcaraz erwartet.

Aber Ferrer hat ja noch Rafael Jodar zur Disposition. Der Youngster bestreitet aktuell seine ersten Matches bei den ATP Finals. Und liegt in den ATP-Charts doch deutlich vor Davidovich Fokina. Andererseits: Das jüngste Treffen der beiden im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai hat Davidovich-Fokina für sich entscheiden können.

Gegen Österreich sind die Spanier mit der Aufstellung Alcaraz/Jodar naturgemäß Favoriten für den Einzug in die Vorschlussrunde. Dort würde es gegen den Sieger der Partie zwischen Deutschland un Großbritannien gehen.