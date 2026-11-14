Davis Cup: Shapovalov und Diallo müssen kurzfristig die Finals absagen

Anlässlich der Davis-Cup-Finals in Bologna kommt das kanadische Team auf der letzten Rille daher. Nachdem die körperliche Verfassung des Top-Spielers Felix Auger-Aliassime aufgrund einer mehrwöchigen Pause noch Rätsel aufgibt, mussten nun Denis Shapovalov und Gabriel Diallo kurzfristig verletzungsbedingt passen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 06:57 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Gabriel Diallo (l.) und Denis Shapovalov (r.) aus dem siegreichen kanadischen Davis-Cup-Team 2022 mussten für die diesjährigen Finals verletzt absagen.

In dauerhafter Erinnerung dürften die Erinnerungen der kanadischen Tennisfans sein, als ihr Team mit der goldenen Generation um Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov im Jahr 2022 in Malaga die Siegestrophäe des Davis Cups in die Höhe stemmen durften.

Doch zahlreiche Verletzungsprobleme machten den rot-weiß-roten Ahornblättern in den kommenden Jahren diesbezüglich den ein oder anderen Strich durch die Rechnung. Ohne ihre beiden Top-Spieler mussten sie sich in der diesjährigen Auftakt-Runde der Qualifiers gegen Brasilien beim 3:2 arg strecken, ehe ein überragender FAA das Team in der zweiten Runde zu einem 3:1 gegen Frankreich und somit zum Finalturnier führte.

Doch die Aussichten auf den nächsten Coup erscheinen nicht gerade rosig. Aufgrund einer Knieverletzung konnte der 26-jährige Auger-Aliassime in den letzten vier Wochen seit dem ATP-Masters-Turnier in Shanghai, wo er gegen den Norweger Casper Ruud verletzungsbedingt aufgeben musste, kein offiziellen Match mehr bestreiten, weshalb hinter der Form des Weltranglisten-14. beim Finalturnier in Turin ein dickes Fragezeichen stehen dürfte.

Nun kam es aber noch ganz dick für die kanadische Auswahl. So musste Denis Shapovalov als Nr. 50 im ATP-Ranking aufgrund einer anhaltenden Adduktorenverletzung das Handtuch für das Final-8 werfen, direkt gefolgt von der Absage von Gabriel Diallo (ATP-Nr. 166), der sich als ehemalige Nr. 33 der Welt immer noch nicht vollständig von einer Oberschenkelverletzung erholt hat. Nachnominiert wurden nun Alexis Galarneau (ATP-Nr. 192) und Keegan Rice (ATP-Nr. 575). Weiterhin im Kader sind neben dem ursprünglich nominierten Auger-Aliassime auch der Weltranglisten-165. Liam Draxl und Duncan Chan als Nr. 239 der Welt im Doppel.

Hier geht es zum Tableau der Davis-Cup-Finals in Bologna