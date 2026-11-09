YONEX TOUR PLATINUM als offizieller Spielball der Davis Cup Finals ausgewählt

Bei den diesjährigen Davis Cup Finals in Bologna werden die Profis mit dem YONEX TOUR PLATINUM als offiziellen Spielball aufschlagen. Für die Spieler der besten acht Nationen des laufenden Jahres ist dies nicht neu, denn der YONEX TOUR PLATINUM kommt bereits bei zahlreichen Tourevents zum Einsatz und ist weiter auf dem Vormarsch.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 10:10 Uhr

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© Getty Images Der YONEX TOUR PLATINUM wird offizieller Spielball der Davis Cup Finals.

Bei den Davis Cup Finals 2026 kommt der YONEX TOUR PLATINUM als offizieller Spielball zum Einsatz. Das Turnier findet vom 24. bis 29. November im italienischen Bologna statt und versammelt die besten acht Nationalmannschaften zur entscheidenden Phase des Wettbewerbs.

“Wir freuen uns sehr, dass Yonex Teil unseres wachsenden Portfolios an Premium-Partnern für den Davis Cup by Generali geworden ist”, sagte Ross Hutchins, CEO von World Tennis. “Yonex zählt zu den führenden Herstellern von Tennisbällen und ist ein idealer Partner für die Davis Cup Finals. Ein herausragendes Event, das das Beste unseres prestigeträchtigen Wettbewerbs präsentiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in Bologna Ende dieses Monats.”

“Für jeden Spieler ist es ein besonderer Moment, sein Land zu vertreten. Wir fühlen uns geehrt, die Athleten bei den Finals des Davis Cups by Generali zu unterstützen”, erklärte Alyssa Yoneyama, Präsidentin von Yonex. “Wir sind der Überzeugung, dass Spieler ihrem Equipment voll vertrauen und sich so ganz auf ihr Spiel konzentrieren können sollten. Deshalb hören wir genau zu, was die Spieler sagen, und entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter. Basierend auf dem, was für sie auf dem Platz zählt. Mit dem TOUR PLATINUM möchten wir den Spielern das nötige Vertrauen geben, damit sie bei der Vertretung ihres Landes ihre beste Leistung abrufen können.”

Veranstaltungen im Jahr 2026, bei denen der TOUR PLATINUM als offizieller Spielball eingesetzt wird

Internationale Mannschaftswettbewerbe

Davis Cup Finals

Billie Jean King Cup Finals

ATP Tour

Chengdu Open (ATP 250)

Hangzhou Open (ATP 250)

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships (ATP 500)

China Open (ATP 500)

Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000)

WTA Tour - China Open (WTA 1000)