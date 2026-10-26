Davis Cup: Alexander Zverev führt deutsches Team in Bologna an

Angeführt von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff reist das deutsche Davis Cup-Team zum Final 8 nach Bologna.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 14:17 Uhr

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Alexander Zverev führt das deutsche Team beim Final 8 an

Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte neben dem künftigen Weltranglistenersten und Struff auch das bewährte Davis Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Endrunde vom 24. bis 29. November. Der fünfte Platz im Aufgebot bleibt zunächst offen und soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Für Zverev ist es die zweite Teilnahme am Final 8 in Folge. Trotz einer langen Saison hat sich der deutsche Spitzenspieler erneut für einen Einsatz im Nationalteam entschieden. Auch Jan-Lennard Struff reist mit Rückenwind nach Bologna. Der 36-Jährige erreichte in Brüssel sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour in diesem Jahr. Mit diesem Erfolg kehrt Struff in die Top 50 der Weltrangliste zurück und empfiehlt sich mit seiner aktuellen Form für die schweren Aufgaben beim Finalturnier.

„Wir haben ein starkes Team mit großer Qualität, viel Erfahrung und Spieler, die mit Druck umgehen können. Mit Sascha haben wir den momentan besten Spieler der Welt in unseren Reihen. Kevin und Tim liefern im Doppel regelmäßig auf höchstem Niveau ab, und Jan-Lennard hat mit seinem Finaleinzug in Brüssel zuletzt seine starke Form unterstrichen. Dass Sascha trotz seiner kräftezehrenden Saison erneut für Deutschland antreten will, ist nicht selbstverständlich und zeigt, welchen Stellenwert das Team für ihn hat. Wir wissen, wie eng es beim Final 8 zugeht und dass in den entscheidenden Momenten Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Wir wollen unsere Erfahrungen aus den vergangenen Jahren nutzen, uns bestmöglich vorbereiten und in Bologna die Chance nutzen, um den Titel mitzuspielen. Den fünften Platz lassen wir zunächst bewusst offen, um die Entwicklungen der kommenden Wochen in unsere Entscheidung einbeziehen zu können“, so Kohlmann.

Viertelfinale gegen Großbritannien am 26. November

Die offizielle Nominierung wurde zudem mit einem besonderen Video auf dem Instagram Kanal des DTB begleitet, in dem fünf der bekanntesten Tennis-Kommentatorinnen und Kommentatoren Deutschlands (Matthias Stach, Paul Häuser, Markus Theil, Antonia Wisgickl und Marcel Meinert) das Aufgebot mit ihren Stimmen verkündeten.

Deutschland trifft im Viertelfinale des Final 8 am Donnerstag, 26. November, um 10 Uhr auf Großbritannien. Sollte sich Deutschland durchsetzen, wartet am Samstag, 28. November im Halbfinale der Sieger der Partie zwischen Spanien und Österreich. Das Finale des Wettbewerbs findet am darauffolgenden Sonntag statt.

Deutschland hatte sich im Februar mit einem 4:0 gegen Peru und im September mit einem 3:1-Erfolg gegen Kroatien für das Final 8 qualifiziert. Damit steht die deutsche Mannschaft zum dritten Mal in Folge in der Endrunde des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs.