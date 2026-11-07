Gael Monfils wird Frankreichs Davis-Cup-Kapitän

Nach seinem Rücktritt vom aktiven Tennissport wird Gael Monfils in Zukunft das französische Davis-Cup-Team betreuen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 13:28 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils beendete in diesem Jahr seine Karriere

Nächstes Kapitel für Frankreichs Tennisliebling Gael Monfils: Der frühere Top-Ten-Spieler, der seine Profikarriere nach 22 Jahren für beendet erklärt hat, wird Davis-Cup-Kapitän seines Landes. Monfils (40) tritt die Nachfolge von Paul-Henri Mathieu an.

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, Kapitän der französischen Mannschaft zu werden. Dieses blaue Trikot bedeutet mir unglaublich viel. Ich möchte ein echtes gemeinschaftliches Projekt aufbauen und eine Dynamik entwickeln, die es uns ermöglicht, gemeinsam Titel zu gewinnen", sagte Monfils.

Gilles Moretton, der Präsident des französischen Tennisverbandes FFT, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir sind überzeugt, dass seine ansteckende Energie und sein Enthusiasmus wertvolle Stärken sind, um die Ambitionen des französischen Tennis voranzubringen."

Frankreich in Bologna nicht dabei

Frankreich gewann zehnmal den Davis Cup, zuletzt 2017. In diesem Jahr verpasste das Team die Qualifikation für das Finalturnier in Bologna.

Zuletzt hatte das Privatleben von Monfils für Schlagzeilen gesorgt. Seine Ehefrau Elina Switolina, ehemalige Nummer drei der Welt, gab im Oktober die Trennung bekannt. Das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat, hatte 2021 geheiratet.