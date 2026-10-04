Deutsche Padelspieler freuen sich auf "Highlight" in Düsseldorf

In Düsseldorf trifft sich ab heute die Weltspitze im Padel. Auch einige deutsche Vertreter dürfen mitmachen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 12:22 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf In Düsseldorf wird dieser Tage großer Padelsport geboten

Jonas Trümpler und Christian Böhnke gehören zu den besten Padelspielern Deutschlands - doch wenn ab Sonntag (4. Oktober) die Weltspitze des Sports beim Premier Padel Turnier in Düsseldorf aufeinandertrifft, werden die beiden ein Stück weit auch zu begeisterten Fans. "Ich war vor drei Jahren hier Ballkind", sagte der 16 Jahre alte Trümpler dem SID: "Das war so krass, auch in diesem riesigen Stadion. Und man spielt halt wirklich mit den top, top, top Leuten."

Auch Böhnke, deutsche Nummer eins, spricht von dem "Highlight-Event im Padel-Kalender". Kein Wunder - das Turnier, dass im Castello Düsseldorf stattfindet, gehört zur dritthöchsten Kategorie der weltweit führenden Padel-Tour. Zusammen mit Nick Merten erhielt Böhnke, genauso wie Trümpler und dessen Partner Benjamin Fitzon, eine Wildcard für die Qualifikation. Beide waren schon bei der Erstaustragung im Vorjahr dabei.

Direkt in der Hauptrunde treten die Duos Matthias Wunner und Johannes Lindmeyer, Agustin Reca und Victor Checa (ESP) sowie Katharina Henning und Lena Plümer an. Deutschlands beste Spielerin Victoria Kurz konnte aufgrund von terminlichen Überschneidungen nicht an der verpflichtenden Quali teilnehmen und verpasst das deutsche Heimspiel. Das übrige Teilnehmerfeld setzt sich aus der internationalen Spitze, darunter den spanisch-argentinischen Weltranglistenersten Gemma Triay/Delfina Brea (Frauen) und Arturo Coello/Agustín Tapia (Männer), zusammen.

Neben sportlicher Weltklasse erhoffen sich die Veranstalter einen positiven Effekt für die Entwicklung von Padel in Deutschland. "Das, was im Daily-Business passiert, ist natürlich noch wichtiger. Nichtsdestotrotz funktioniert es für die Nachwuchsspieler als ein Blick in die Zukunft", sagte Böhnke.

Eine Steigerung der Aufmerksamkeit für die Sportart ist bereits zu erkennen - schon mehrere Wochen vor Turnierbeginn waren die Tickets für das Finalwochenende ausverkauft. Im internationalen Vergleich wird Deutschland mittlerweile "als einer der Schlüsselmärkte für das Wachstum von Padel in ganz Europa" angesehen, sagte David Serrahima, Deputy CEO von Premier Padel. Das Turnier im vergangenen Jahr habe "deutlich gemacht, wie groß die Lust auf Spitzen-Padel in Deutschland ist".