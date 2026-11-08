Frauen und Männer: Spanien gewinnt Padel-WM
Spanien ist Padel-Weltmeister. Gegen den Dauerrivalen Argentinien gewannen sowohl die Frauen (2:0) als auch die Männer (2:1) in ihren jeweiligen Endspielen in Katar. Die Frauen untermauerten mit ihrem zehnten Titel ihren Status als Rekordsieger, die Männer verhinderten den Titel-Hattrick Argentiniens nach 2022 und 2024.
von SID/Redaktion
zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 11:09 Uhr
Im Endspiel bei den Herren sorgten Goni Lacabe/Lebron für die spanische Führung ehe Coello/Nieto nach zwischenzeitlichem Ausgleich den Siegespunkt für die Iberer einfahren konnten.
Bei den Damen lieferten Sanchez Fallada//Ustero Prieto den perfekten Start, den Josemaria Martin/Triay Pons zum vorzeitigen Titelgewinn für die Spanierinnen veredelten.
Sowohl Spanien als auch Argentinien sind die führenden Padel-Nationen. Bislang machten sie alle Titel unter sich aus. Für die deutschen Padel-Männer war die WM im Viertelfinale beendet. Die Frauen waren als Gruppenletzte in der Vorrunde ausgeschieden.
Hier die Ergebnisse des FIP-World-Cups 2026 in Katar