Premier Padel Tour Düsseldorf: Nur bei den Männern siegen die Favoriten

Während bei den Männern das favorisierte Paar Arturo Coello und Augustin Tapia den Titel beim P2-Turnier der Premier Padel Tour holen konnten, setzten sich bei den Frauen Martina Calvo und Claudia Fernández doch etwas überraschend durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 08:18 Uhr

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© Premier Padel Tour Die Champions in Düsseldorf: Martina Calvo, Claudia Fernández, Arturo Coello und Agustín Tapia

Arturo Coello und Augustin Tapia wurden auch in Düsseldorf ihrem Ruf als “Golden Boys” gerecht. Das weltbeste Padel-Paar besiegte im Endspiel Franco Stupaczuk und Jon Sanz mit 6:2 und 7:6 und ging damit einen Svhritt weiter als im vergangenen Jahr. Da mussten sich Coello und Tapia im Endspiel Alejandro Galan und Federico Chingotto im Finale geschlagen geben.

Bei den Frauen gingen die “Prodigy Girls” als Siegerinnen aus dem Castello in Düsseldorf. Denn Martina Calvo und Claudia Fernández sind gemeinsam gerade mal 38 Jahre alt. Und gewannen das Endspiel des P2-Events gegen das Paar Ustero/Sanchez souverän mit 6:3 und 6:0.

Ruhepause gibt es für die Padel-Asse keine: Denn schon am heutigen Montag geht es in Mailand weiter. Da allerdings mit einem Event der P1-Kategorie.