Djokovic nach Paris-Aus gegen Hijikata: "Beeindruckende Vorstellung"

Novak Djokovic hat sich nach seiner Zweitrundenniederlage gegen den Australier Rinky Hijikata in Paris als guter Verlierer gezeigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2026, 20:39 Uhr

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Novak Djokovic, Rinky Hijikata

Der 24-fache Major-Champ musste sich hier trotz starkem Auftakt mit 6:2, 3:6, 3:6 geschlagen geben - und verpasste damit auch die letzte Möglichkeit, sich für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren.

„Ich war mir nicht sicher, ob ich heute auf den Platz gehen würde, deshalb war ich froh, dass ich doch spielen konnte“, sagte Hijikata im Anschluss. „Im ersten Satz und noch ein bisschen danach war er einfach zu stark für mich. Ich habe einfach versucht, so gut es ging durchzuhalten, und war froh, dass ich mein Niveau so lange wie möglich halten konnte.“

Das tat der Weltranglisten-83., der mit dem Sieg über den Djoker seinen vierten Top-20-Erfolg verbuchen konnte - alle stammen aus diesem Jahr. Beeindruckend, wie er im entscheidenden Satz alle drei Breakchancen abwehren konnte. "In den letzten Monaten bin ich unter Druck vielleicht ein bisschen zu passiv geworden, aber diese Woche ist es mir gut gelungen, an meiner Spielweise festzuhalten und aggressiv zu bleiben.“

Djokovic lobt: “Er hat einfach unglaublich gespielt”

Djokovic zeigte sich im Anschluss enttäuscht - speziell, weil er ein Match verloren habe, das er einen Satz und ein paar weitere Spiele lang dominiert habe. “Dann kam er richtig in Fahrt. Im zweiten Satz habe ich nicht mehr so gut aufgeschlagen”, so der 39-Jährige. “Er hat einfach unglaublich gespielt, ganz ehrlich. Er hat keine Fehler mehr gemacht und hatte eine gute Länge. Es war eine beeindruckende Vorstellung.”