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Erste Bank Open: Musetti biegt Tiafoe, Griekspoor bucht Date mit Zverev

Mit Lorenzo Musetti, Tallon Griekspoor und Daniil Medvedev sind drei Turniersieger der vergangenen Woche in die zweite Runde der Erste Bank Open 2026 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 19:36 Uhr

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© GEPA Pictures Lorenzo Musetti siegt einfach weiter

Lorenzo Musetti und die US-Amerikaner - das passt im Moment ganz gut: Am Sonntag holte sich der Italiener mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Taylor Fritz in Lyon seinen erst dritten Titel auf der ATp-Tour, drei Tage später legte Musetti bei den Erste Bank Open in Wien mit einem 7:6 (4) und 7:5 gegen Frances Tiafoe nach.

Es habe nur einmal in Wien trainieren können, erklärte Musetti im On-Court-Interview, freue sich aber immer, in die österreichische Bundeshauptstadt zurückzukommen. Schließlich stand er hier schon zwei Mal im Halbfinale. Nächster Gegner wird der Brite Arthur Fery sein, der vor ein paar Monaten ja in Wimbledon bis in die Vorschlussrunde kam.

Griekspoor morgen gegen Zverev

Ein weiterer Turniersieger vom Sonntag hat ebenfalls den Einzug ins Achtelfinale von Wien geschafft: Brüssel-Champion Tallon Griekspoor gewann gegen Brandon Nakashima mit 6:1, 4:6 und 7:6 (2). Der Niederländer trifft morgen auf Alexander Zverev. Sollte Letzterer das Match gewinnen, ist er schon am kommenden Montag die neue Nummer eins der Welt.

Den Auftakt am Mittwoch machte Daniil Medvedev, der Almaty-Sieger vom Wochenende. Medvedev gewann nach schwachem Start gegen Daniel Merida noch sicher mit 7:6 (5) und 6.1 und spielt morgen gegen Cameron Norrie.

Hier das Einzel-Tableau in Wien