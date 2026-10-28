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Erste Bank Open: Medvedev dreht Partie gegen Merida

Daniil Medvedev hat zum Auftakt der Erste Bank Open 2026 in Wien gegen Daniel Merida mit 7:6 (5) und 6:1 gewonnen. Nun geht es gegen Cameron Norrie.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 15:19 Uhr

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© GEPA Pictures Daniil Medvedev ist in Wien 2026 erfolgreich gestartet

Es ist nicht gut losgegangen für Daniil Medvedev gegen Daniel Merida, der Spanier führte schnell mit 4:1. Dann aber schüttelte Medvedev die Müdigkeit aus den Beinen, die möglicherweise noch von der anstrengenden Turnierwoche in Almaty verblieben war. Dort hatte der Russe ja am Sonntag das Endspiel gegen Nikoloz Basilashvili gewonnen.

Daniel Merida wiederum weilt schon ein paar Tage in Wien, hat am Freitagabend den “Titel” beim Red Bull BassLine geholt. Gegen Medvedev versuchte Merida wie gewohnt, mit der Vorhand zu diktieren. Was ihm auch phasenweise gelang. Aber die Defensiv-Qualitäten des Wien-Champions von 2022 sind ja allseits bekannt. Am Ende hieß es 7:6 (5) und 6:1 für Daniil Medvedev. Gegner im Achtelfinale wird Cameron Norrie sein.

Später am Mittwoch wird der letzte Österreicher im Einzel-Tableau in die Erste Bank Open 2026 einsteigen. Denn nicht vor 17:30 Uhr trifft Jurij Rodionov auf eben jenen Nikoloz Basilashvili. Davor gibt es noch die Begegnung zwischen Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti.

Hier das Einzel-Tableau in Wien