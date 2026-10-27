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Erste Bank Open: Matchbälle abgewehrt! Zverev kämpft starken Landaluce nieder

Alexander Zverev hat in der ersten Runde der Erste Bank Open 2026 gegen den jungen Spanier Martin Landaluce mit 7:5, 3:6 und 7:6 (11) gewonnen und dabei vier Matchbälle abgewehrt. Damit fehlt Zverev nur noch ein Sieg zum Erreichen der Nummer eins in den ATP-Charts.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 21:23 Uhr

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© GEPA Pictures Alexander Zverev am Dienstag in Wien

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ein Sieg noch und dann steht fest, dass Alexander Zverev schon nach der Turnerwoche in Wien die Nummer eins der ATP-Weltrangliste übernehmen wird. Das ist nach dem hart erkämpften 7:5, 3:6 und 7:6 (11) gegen den starken jungen Spanier Martin Landaluce klar. Dabei musste der Deutsche im Tiebreak des dritten Satzes vier Matchbälle abwehren.

Zverev legte wie gewohnt stark los, schaffte ein frühes Break, musste aber den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen. Kein Problem, sollte man meinen. Also nahm Zverev seinem 20-jährigen Gegner eben auch im elften Spiel dessen Aufschlag ab, servierte danach sicher aus. Wer jetzt gedacht hätte, dass Landaluce die Waffen streckt, wurde aber eines Besseren belehrt. Der Spanier breakte Zverev zum 2:0 im zweiten Akt und gab diesen Vorsprung auch nicht mehr aus der Hand.

Zverev gegen Griekspoor oder Nakashima

In der Entscheidung war es dann Martin Landaluce, der im fünften Spiel den ersten Breakball hatte. Zverev wehrte offensiv, blieb sozusagen im Fahrersitz. Ließ seinerseits aber wenige Augenblicke danach drei Breakchancen aus. Nach 2:37 Stunden hatte Zverev zwei Matchbälle, Landaluce wehrte spektakulär ab, rettete sich ins Tiebreak. Dort gelang dem Spanier ein frühes Minibreak, bei 4:2 für ihn wurden erstmals die Seiten gewechselt. Zverev blieb dran, gleich mit einem Netzroller zum 5:5 aus.

Landaluce holte sich einen Matchball, Zverev wehrte mit einem riskanten Aufschlag auf die Linie ab. So ging es hin und her, nach drei Stunden stand es 9:9 im Tiebreak. Am Ende war es eine Vorhand ins Aus, die das Ende von Landaluce und Zverev das 13:11 bescherte.

Der Gegner für das Achtelfinale wird erst am Mittwoch ermittelt. Denn da treffen Tallon Griekspoor und Brandon Nakashima aufeinander. Sollte Alexander Zverev diese Partie am Donnerstag gewinnen, dann übernimmt er schon ab kommendem Montag die Spitze der ATP-Weltrangliste.

Hier das Einzel-Tableau in Wien