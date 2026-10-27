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Erste Bank Open: Paul gewinnt „Gunslinger“-Duell gegen Rublev

Tommy Paul hat mit einem 7:5 und 6:2 gegen Andrey Rublev die zweite Runde bei den Erste Bank Open 2026 erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 15:11 Uhr

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© GEPA Pictures Tommy Paul am Dienstag in der Wiener Stadthalle

Die Vorzeichen für Tommy Paul standen vor dem Duell mit Andrey Rublev nicht gerade günstig. Der US-Amerikaner konnte nämlich nur eines von bislang sechs Duellen mit Rublev gewinnen, das war 2021 in Indian Wells. Andererseits: Zuletzt trafen sich die beiden „Gunslinger“ im Jahr 2023 in Shanghai, da gewann Rublev mit 7:5 und 7:5.

Dass sich Paul in der ersten Runde der Erste Bank Open nun doch recht souverän mit 7:5 und 6:2 behaupten konnte, ist insofern überraschend, als dass Andrey Rublev in den letzten Tagen einen sehr guten Trainingseindruck hinterlassen hat. Vor allem in der Session mit Carlos Alcaraz am Sonntag.

Alcaraz und Zverev steigen ein

Aber Paul war von Beginn an der bessere Spieler, verabsäumte es zwar, bei 5:4 den ersten Satz auszuservieren, holte das aber ein paar Minuten später eben zum 7:5 nach. Im zweiten Akt stand es schnell 4:0 für Paul, Rublev hatte da schon jede Hoffnung aufgegeben. In Runde zwei trifft Tommy Paul nun am Donnerstag auf Luciano Darderi.

Nach dem Ende der Partie zwischen Rublev und Paul stehen nun die ersten Auftritte der beiden Turnierfavoriten an. Carlos Alcaraz trifft auf Karen Khachanov. Und danach spielt Alexander Zverev gegen Martin Landaluce.

Hier das Einzel-Tableau in Wien