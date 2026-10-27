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Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Martin Landaluce im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde eins der Erste Bank Open 2026 auf Martin Landaluce. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 21:10 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 7:6 (11) 9:10 Rahmenball Zverev beim Return

11:10 Rückhandfehler Landaluce 10:10 Ass Zverev 11:11 Landaluce unglaublich mutig mit Vorhand und Volley 12:11 Volleyfehler Landaluce 13:11 Vorhandfehler Landaluce Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 6:6, 9:9 1:0 Zverev mit dem Rückhandvolley 1:1 Returnfehler Zverev 1:2 Sehr starker Vorhandball von Landaluce an die Linie 1:3 Starker Return, starke Vorhand von Martin 2:3 Returnfehler Landaluce 2:4 Wieder Martin mit der Vorhand 2:5 Landaluce mit dem Rückhand-Longline-Winner 3:5 Sascha offensiv mit der Rückhand 4:5 Ass Sascha 5:5 Zverev mit dem Netzroller 5:6 Martin mit der Vorhand zum Matchball 6:6 Sascha nervenstark mit einem zweiten Aufschlag auf die Linie 7:6 Sascha mit dem Passierball 7:7 Starker Aufschlag von Martin 7:8 Vorhandfehler Sascha 8:8 Aufschlagwinner Zverev 8:9 Stopp-Smash-Kombi von Landaluce 9:9 Vorhandfehler Landaluce

Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 6:6 Ein wunderbarer Ballwechsel zum Auftakt, den Landaluce mit dem Rückhand-Passierball abschließt. Und Martin lässt einen Aufschlagwinner folgen. Nach dem 40:15 sieht es nach einem Tiebreak aus. Aber Sascha erkämpft sich den Einstand. Und nach 2:37 Stunden Spielzeit ist eine Rückhand von Landaluce zu lang: Matchball! Martin wehrt den ersten ab. Und den zweiten sogar noch spektakulärer. Es gibt das Tiebreak, das wir uns alle verdient haben. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 6:5 Sascha ist im Tiebreak - und hat jetzt das nächste Freispiel vor sich. Keine Chance für Martin in diesem Spiel. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 5:5 Ganz feines Händchen von Martin beim Halfvolley zum 15:0. Aber der Vorhand-Return von Sascha unmittelbar danach ist auch nicht von schlechten Eltern. Zverev fehlen zwei Punkte zum Sieg. Aber genau diese zwei Punkte macht Martin Landaluce. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 5:4 Sascha erhöht den Druck. Spielerisch und auch vom Ergebnis her. Denn jetzt darf sich Martin keinen Aussetzer mehr leisten. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 4:4 Da denkt man, dass Martin Landaluce eigentlich mal Zeichen von Nervosität zeigen müsste, da spielt er einen ganz klugen kurzen Vorhandball zum 15:15. Was er gleich beim nächsten Ballwechsel wieder hätte machen sollen! Da wird er aber von Zverev passiert. Bei 30 beide allerdings lässt Zverev eine gute Chance liegen. Dennoch beeindruckend, wie Landaluce hier den Ausgleich schafft. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 4:3 Sascha endlich mal wieder unaufgeregt. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 3:3 Sehr starker Angriff von Sascha zum 15 beide. Martin hat das auch registriert - und reagiert mit einem geschmeidigen Ass nach außen. Aber: Eine tolle Reaktion am Netz bringt das 30:30. Und ein verzogener Rückhand-Slice von Landaluce den Breakball. Der Spanier wehrt mit einem starken Aufschlag ab. Und lässt einen Doppelfehler folgen! Umso bemerkenswerter, dass der 20-Jährige dennoch den Ausgleich schafft. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 3:2 Landaluce gewinnt eine längere Rallye zum Auftakt, reckt die Faust ein wenig schüchtern von die Höhe. Den Passierball zu 15:30 quittiert Zverev mit einem sehr angesäuerten Kopfschütteln. Sascha schafft mit einem Aufschlagwinner zwar das 30 alle, aber der Netzangriff danach scheitert. Der Einstand ist hart erkämpft. Wie auch die neuerliche Führung. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 2:2 Nichts zu holen für Sascha auch in diesem Game. Und schön langsam beginnt Martin an die Sensation zu glauben ... Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 2:1 Fehler mit der Vorhand kommen bei Sascha ab und zu vor - die Rückhand ins Netz zum 15 alle überrascht aber schon. Martin bleibt frech, landet mit der Rückhand entlang der Linie das 30 beide. Und mit dem Vorhandwinner Cross den Einstand. Zverev rettet sich mit dem Aufschlag. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 1:1 Schon beeindruckend, wie sich Landaluce hier verkauft. Auch wenn Zverev ob der vielen Matche sin dieser Saison sicherlich schon ein wenig ermattet ist. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6, 1:0 Das war jetzt immerhin ein Auftakt nach Maß für Sascha. Zu null, ohne Zittern. Fazit II Das hat man zwar so nicht kommen sehen, aber Sascha hat schon im ersten Satz eine kurze Schwächephase gehabt. Und Martin Landaluce hat sich noch einmal deutlich gesteigert. Zverev - Landaluce 7:5, 3:6 Von wegen Nerven! Trotz der ziemlich langsamen Bälle macht Martin richtig Druck. Und schafft den Satzausgleich. Zverev - Landaluce 7:5, 3:5 Pflichtspiel für Sascha, in dem er auch einen sehr konsequenten Rückhand-Volley zum 30:0 zeigt. Zeigt Martin jetzt Nerven? Zverev - Landaluce 7:5, 2:5 Da sind dann doch ein paar sehr erstaunliche Vorhandfehler von Sascha dabei. Und Martin traust sich was (zu). So etwa beim Punkt zum 40:15. Dass Zverev auf Einstand herankommt, stört Landaluce nicht weiter. Zverev - Landaluce 7:5, 2:4 Sascha zeigt nach zwei Punkten, dass er mit den Bällen nicht einverstanden ist. Da ist er nicht alleine: Schon Carlos Alcaraz hat in seiner PK moniert, dass die Kugeln sehr schnell "fluffy" werden. Was aber in diesem Spiel keine Auswirkungen hat. Zverev - Landaluce 7:5, 1:4 Sascha lamentiert ein bisschen in Richtung Box, wo neben Jez Green und Vater Alexander Zverev auch Matthias Bachinger sitzt. Martin dagegen leistet sich bei 30:0 seinen ersten Doppelfehler überhaupt. Und muss dann einen Punkt nach einem nicht ganz perfekten Stopp abgeben. Indes: Eine formschöne Vorhand und ein Ass bringen den Spielgewinn. Zverev - Landaluce 7:5, 1:3 Sascha schreibt an, noch ist hier ja gar nichts verloren. Besonders schön der Punkt zum 40:0, den Zverev mit der Rückhand aus der Mitte heraus quasi inside-in gewinnt. Der Abschluss erfolgt per Smash. Zverev - Landaluce 7:5, 0:3 Sascha hat ein schnelles 0:15, aber Landaluce serviert die nächsten drei Punkte richtig stark. Und bestätigt das Break mit einem ganz feinen Stopp. Zverev - Landaluce 7:5, 0:2 Das kommt jetzt nicht von ungefähr. Und Martin schließt noch dazu mit einem brillanten Angriff ab. Zverev - Landaluce 7:5, 0:1 Guter Start für Martin in den zweiten Satz. Zwei Asse und ein Aufschlagwinner. Ohne Punktverlust bringt er sein erste Aufschlagspiel durch. Zverev - Landaluce 7:5 Ein Aufschlagspiel wie John Isner zu seiner besten Zeit. Vier Punkte ohne Chance für Landaluce. Zverev - Landaluce 6:5 Martin schenkt sein Aufschlagspiel her. Nach drei unerzwungenen Fehlern steht es schnell 0:40. Passend zu diesem Aufschlagspiel schießt der Spanier bei Breakball den Ball mit dem Rahmen auf die ganz gut gefüllten Zuschauerränge. Zverev - Landaluce 5:5 Zwei schöne Punkte zu Beginn. Einer auf jeder Seite: Erst Landaluce mit einer Rückhand-Lognline aus der Defensive gegen die Laufrichtung. Dann Zverev mit einem kurz-kross Rückhand-Drive-Volley. Sascha erzwingt bei 30:30 zwei Fehler bei seinem Gegner und gleicht somit in Spielen aus. Zverev - Landaluce 4:5 Auch Martin kann mit Druck umgehen. Nach 0:30 dreht er das Game recht problemlos. Bei 0:30 war für Sascha mehr drin. Da rutscht im die Vorhand umerzwungen recht weit ins Aus. Danach dann Martin souverän unter anderem aufgrund starker Aufschläge. Zverev - Landaluce 4:4 Das Spiel beginnt mit einem weiteren Fehler von Sascha. Diesmal am Netz nach einem ausbaufähigen Angriffsball. Bei 15:15 brilliert Martin mit einem Vorhand-Winner. Zverev zeigt, dass er auch unter Druck bestehen kann und holt sich die nächsten beiden Punkte. Zverev - Landaluce 3:4 Sascha unterlaufen in der Phase jetzt einfach zu viele Fehler. Dazu kommt, dass Martin mehr Konstanz in seine Schläge gebracht hat und offensiver wird. In Kombination ergibt das eine doch verdiente Führung für den Herausforderer. Zverev - Landaluce 3:3 Erste knifflige Situation bei Saschas Aufschlag. Landaluce erkämpft sich mit einem schön aufgebauten Punkt mit abschließendem Volley ein 30:30. Sascha hilft mit einem Doppelfehler. So also erster Breakball für den Underdog. Mit einem guten Return nutzt Martian auch direkt die erste Chance. Zverev - Landaluce 3:2 Bei 15:0 das erste Highlight des Matches. Sascha gelingt aus der Defensive ein wunderbarer Volley-Stopp. Danach unterlaufen dem Deutschen aber zwei leichte Fehler. Mit einer schönen Vorhand inside-in kann Landaluce verkürzen. Zverev - Landaluce 3:1 Sascha dominiert mit seinem druckvollen Spiel die Anfangsphase. Bei 40:15 noch ein guter Return von Landaluce. Am Ausgang des Games ändert das aber nichts mehr. Zverev - Landaluce 2:1 Sehr frühe Breakchancen für Sascha. Landaluce unterlaufen bei eigenem Aufschlag zu viele leichte Fehler. Bei 15:30 dann ein nicht zwingender Angriffsball. Kein Problem für Sascha den gefährlich zurückzubringen, Bei Breakball schenkt Martin seinem Gegner einen weiteren unforced error und schiebt die Vorhand ins Seitenaus. Frühes Break! Zverev - Landaluce 1:1 Auch Zverev startet problemlos. Der Deutsche profitiert von zwei unforced error seines Gegners und holt sich den Spielball mit einem Vorhand-Winner die Linie runter. Zverev - Landaluce 0:1 Martin findet gut ins Match. Direkt mal ein Ass zum Reinkommen. Auch im weiteren Spielverlauf verliert er keinen Punkt, auch wenn die Rückhand-Longline von Sascha bei 40:0 nur um Haaresbreite die Linie verfehlt. Nach... ...einer ausgiebigen Aufwärmphase sind nun beide Protagonisten bereit! Martin Landaluce eröffnet das Match. Es könnte ... ... heute ja der erste von zwei notwendigen Schritten von Sascha zur Nummer eins schon in Wien werden. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass ihm das auch gelingen wird. Martin Landaluce ist zwar einer der hungrigen, jungen Aufsteiger auf der Tour. Aber da ist Alexander Zverev natürlich ein ganz anderes Kaliber. Uuuund da sind wir .... ... schon wieder. Gerade noch bei Carlos Alcaraz gegen Karen Khachanov, jetzt bei Alexander Zverev und Martin Landaluce. Die Wiener Stadthalle wird noch einmal schnell feucht durchgewischt. Dann können Sascha und Martin ran. Mit einer ganz klaren Rollenverteilung.

© Getty Images Alexander Zverev geht als klarer Favorit in die Partie gegen Martin Landaluce

Alexander Zverev geht als ganz klarer Favorit in die Partie mit dem spanischen Youngster, der mit einer Wildcard ins 32er-Raster in Wien gerutscht ist. Zverev kann ja mit zwei Siegen schon nach der Wien-Woche die neue Nummer eins der Welt werden.

Es wird auch das Aufeinandertreffen zweier ehemliger Junioren-Grand-Slam-Champions: Alexander Zverev hat seinen Titel bei den Australian Open geholt, Martin Landaluce bei den US Open.

Zverev vs. Landaluce - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien