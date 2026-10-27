Wähle dein Land

Mit deiner Länderauswahl zeigen wir dir Tennis-News, die für dein Land relevant sind.

NewsLiveTickerPadelTV & StreamingProdukte & Specialswaterdrop® Shot Challenge
tennisnet.com ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Karen Khachanov treffen in der ersten Runde der Erste Bank Open 2026 in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 17:00 Uhr

Live Ticker

von tennisnet.com

Carlos Alcaraz hat bislang alle Matches gegen Karen Khachanov gewonnen
© Getty Images
Carlos Alcaraz hat bislang alle Matches gegen Karen Khachanov gewonnen

Sechs Matches haben Carlos Alcaraz und Karen Khachanov bislang gegeneinander bestritten - und der Russe hat tatsächlich erst einen einzigen Satz gewinnen können. Das war zu beginn der Saison 20926 in Doha, wo Alcaraz die Partie gedreht und dann auch noch das Turnier gewonnen hat.

tennisnet als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aber es geht eng zu in der Weltspitze - und zuletzt musste sich Alcaraz in Shanghai ja auch Zizou Bergs geschlagen geben. Es ist also nicht alles per se verloren für Khachanov.

Alcaraz vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Karen Khachanov gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien

von tennisnet.com

Dienstag
27.10.2026, 06:56 Uhr
zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 17:00 Uhr