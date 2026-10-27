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Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Karen Khachanov treffen in der ersten Runde der Erste Bank Open 2026 in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 17:00 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz hat bislang alle Matches gegen Karen Khachanov gewonnen

Sechs Matches haben Carlos Alcaraz und Karen Khachanov bislang gegeneinander bestritten - und der Russe hat tatsächlich erst einen einzigen Satz gewinnen können. Das war zu beginn der Saison 20926 in Doha, wo Alcaraz die Partie gedreht und dann auch noch das Turnier gewonnen hat.

Aber es geht eng zu in der Weltspitze - und zuletzt musste sich Alcaraz in Shanghai ja auch Zizou Bergs geschlagen geben. Es ist also nicht alles per se verloren für Khachanov.

Alcaraz vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Karen Khachanov gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien