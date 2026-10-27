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Erste Bank Open: Zverev folgt auf Alcaraz - ja, ist denn heute schon wieder Feiertag?

Der Dienstag bei den Erste Bank Open 2026 in Wien bringt den ersten Auftritt der beiden Turnierfavoriten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Und noch viel mehr!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 16:53 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz zuletzt beim Laver Cup in London

Der gestrige Montag war bei den Erste Bank Open eindeutig rot-weiß-rot gefärbt, als Hauptattraktion war am österreichischen Nationalfeiertag Lukas Neumayer gegen Jakub Mensik angesetzt. Die „Big Guns“ haben sich die Veranstalter aber für den zweiten Hauptfeld-Tag aufgespart: Denn heute dürfen erstmals Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ran.

Den Auftakt macht dabei der Spanier, der nicht vor 15 Uhr die zweite Partie in der Wiener Stadthalle bestreiten wird. Und zwar gegen Karen Khachanov, gegen den Alcaraz alle bisherigen sechs Duelle gewinnen konnte.

Davor treffen Tommy Paul und Andrey Rublev aufeinander, was bei vielen 500er-Turnieren ein valides Endspiel wäre.

Nach Alcaraz und Khachanov hat dann Alexander Zverev seinen ersten Auftritt. Der gebürtige Hamburger spielt gegen den jungen Spanier Martin Landaluce - und zwar nicht vor 17:30 Uhr. Und die letzte Schicht haben nicht vor 20 Uhr Flavio Cobolli und Grigor Dimitrov ausgefasst. Fast ist man angesichts dieses Programms geneigt zu fragen: Ja, ist denn heute schon wieder Feiertag?

Hier das Einzel-Tableau in Wien