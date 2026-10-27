Erste Bank Open: Alcaraz schlägt Khachanov in Runde eins

Carlos Alcaraz hat in der ersten Runde der Erste Bank Open 2026 in Wien gegen Karen Khachanov mit 6:4 und 7:6 (5) gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 17:40 Uhr

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© GEPA Pictures Carlos Alcaraz am Dienstag in der Wiener Stadthalle

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Fünf Jahre lang hat sich Carlos Alcaraz in der Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open nicht gezeigt, seitdem hat der Spanier neben anderen auch sieben Grand-Slam-Titel abgeräumt. Dementsprechend euphorisch fiel auch die Begrüßung in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle aus.

Der Spanier selbst eröffnete dann das Match gegen Karen Khachanov mit einem Doppelfehler. Khachanov hatte ja alle bisherigen sechs Partien gegen Alcaraz verloren, diesmal aber gelang ihm das erste Break im Match zum 3:2. Alcaraz antwortete umgehend - und das, obwohl Khachanov ein 40:0 zur Disposition hatte. Diese Nachlässigkeit sollte der Russe wenig später bereuen. Denn nach 51 Minuten Spielzeit holte sich Alcaraz mit dem nächsten Break Durchgang eins.

Alcaraz kann seine ersten drei Matchbälle nicht nutzen

Im zweiten Akt ging es lange mit dem Aufschlag. Im zehnten Spiel holte sich Alcaraz mit einem Stopp aber zwei Matchbälle. Khachanov hatte aber noch keine Lust, sich aus Wien zu verabschieden, wehrte insgesamt drei Chancen von Alcaraz ab. Und legte seinerseits mit einem Break nach. Das wollte Carlos Alcaraz nicht auf sich sitzen lassen, brachte sich mit einem Break zu null ins Tiebreak.

Da wurden die Seiten erstmals beim Stand von 3:3 gewechselt. Und danach hatte zunächst Alcaraz die Nase vorne, plätzlich führte Khachanov mit Minibreak und 5:4. Die letzten drei Punkte gingen aber an den Favoriten.

Am Donnerstag geht es in Runde zwei gegen den Sieger der Partie zwischen Lokalmatador Jurij Rodionov und Nikoloz Basilashvili. Letzterer hat ja am Sonntag noch das Endspiel in Almaty bestritten, dieses in drei Sätzen gegen Daniil Medvedev verloren. Medvedev wiederum bestreitet am Mittwoch die erste Partie auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle gegen den Spanier Daniel Merida.

Hier das Einzel-Tableau in Wien