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Erste Bank Open: Medvedev, Musetti, Griekspoor - Premiere der Sonntagshelden

Mit Daniel Medvedev, Lorenzo Musetti und Tallon Griekspoor steigen heute die drei Turniersieger der vergangenen Woche in der Erste Bank Open 2026 ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 13:58 Uhr

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© GEPA Pictures Daniil Medvedev im vergangenen Jahr in Wien

Die Wege von Daniil Medvedev (Almaty), Lorenzo Musetti (Lyon) und Tallon Griekspoor waren unterschiedlich weit, aber sie haben doch alle nach Wien geführt. Und eben da gibt das Trio der Champions von vergangener Woche heute seinen Einstand. Medvedev, der das Turnier in der Wiener Stadthalle ja schon einmal gewinnen konnte, trifft dabei gleich um 13:30 Uhr auf Daniel Merida. Der Spanier weilt schon ein paar Tage in der österreichischen Bundeshauptstadt, hat am Freitagabend das Red Bull BassLine gewonnen.

Anschließend steigt Lorenzo Musetti gegen Frances Tiafoe ein. Musetti konnte in Lyon im Endspiel Taylor Fritz besiegen, gegen Tiafoe ist er in Wien allerdings gemäß Setzliste Außenseiter. Denn der US-Amerikaner firmiert als Nummer sechs der diesjährigen Erste Bank Open.

Zverev in der Marx Halle

Tallon Griekspoor wiederum hat seinen ersten Auftritt in der Marx Halle. Und da wartet um 13:30 Uhr mit Brandon Nakashima gleich ein richtig harter Brocken.

Für Nikoloz Basilashvili hat es in Almaty ja nicht ganz zum Titel gereicht, als Finalist hat der Georgier dennoch zwei Tage Pause bekommen. Und geht so einigermaßen ausgeruht in die Partie gegen Lokalmatador Jurij Rodionov. Diese Match ist als drittes auf dem Center Court angesetzt. Danach spielen sich Learner Tien und Alex de Minaur noch einen Viertelfinalplatz aus.

Alexander Zverev wird übrigens auch im Einsatz sein: Der Deutsche spielt an der Seite von Marcelo Melo die zweite Partie nach 13:30 Uhr in der Marx Halle gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Hier das Einzel-Tableau in Wien